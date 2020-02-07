МИД предупредил россиян об ограничении в работе транспорта в Иордании

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных ограничениях в работе транспорта в Иордании и некоторых городах Бразилии и Аргентины из-за запланированных на 7-8 февраля демонстраций и протестов.
"Иордания – 7 февраля партия "Исламский фронт" планирует организовать в столице демонстрацию против американского плана палестино-израильского урегулирования; повышенные меры безопасности; возможны ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В ДСКЦ также сообщили, что в бразильском Сан-Паулу 7 февраля ожидается массовая студенческая демонстрация против увеличения стоимости проезда в общественном транспорте, из-за чего в городе будут наблюдаться перекрытия дорог, затруднения в работе наземного транспорта и повышенные меры безопасности. По данным ДСКЦ, в городе не исключены уличные беспорядки.
Кроме этого, 8 февраля в районе города Сан-Николас-де-Лос-Арройос (провинция Буэнос-Айрес) намечены протесты фермеров, из-за чего возможны перекрытия дорог и ограничения движения транспорта.