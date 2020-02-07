МИД предупредил россиян об ограничении в работе транспорта в Иордании

В ДСКЦ также сообщили, что в бразильском Сан-Паулу 7 февраля ожидается массовая студенческая демонстрация против увеличения стоимости проезда в общественном транспорте, из-за чего в городе будут наблюдаться перекрытия дорог, затруднения в работе наземного транспорта и повышенные меры безопасности. По данным ДСКЦ, в городе не исключены уличные беспорядки.