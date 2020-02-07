В Росздравнадзоре назвали причину роста цен на маски в Адыгее

"Первые числа февраля показали критичное отклонение (по цене – ред.). Мы передали в ФАС, назвали поставщиков, которые находятся не у нас в Адыгее. У нас нет поставщиков оптовых. Мы зависим полностью от других регионов - Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край. И мы туда дали информацию о том, что мы видели. Это и послужило поводом для начала расследования… Да, это оптовый сегмент, то, что предлагается аптекам для закупки. Понятно, что аптека делает свою наценку, но она практически на 90% зависит от цены поставщика", - сообщили в ведомстве.