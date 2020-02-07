В Росздравнадзоре назвали причину роста цен на маски в Адыгее

КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Пятнадцатикратный рост цен на медицинские маски в Адыгее спровоцировали поставщики из соседних регионов, воспользовавшиеся ажиотажем вокруг ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в территориальном органе Росздравнадзора по республике.
В пятницу ФАС России заявила о том, что зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах, в том числе существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене. Лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где маски подорожали в 15 раз.
"Первые числа февраля показали критичное отклонение (по цене – ред.). Мы передали в ФАС, назвали поставщиков, которые находятся не у нас в Адыгее. У нас нет поставщиков оптовых. Мы зависим полностью от других регионов - Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край. И мы туда дали информацию о том, что мы видели. Это и послужило поводом для начала расследования… Да, это оптовый сегмент, то, что предлагается аптекам для закупки. Понятно, что аптека делает свою наценку, но она практически на 90% зависит от цены поставщика", - сообщили в ведомстве.
При этом там уточнили, что рост цен произошёл не повсеместно, и, в целом, проблем с приобретением масок по адекватным ценам в республике нет. По результатам территориального органа мониторинга, цены на них в республике колеблются от 1,89 рубля до 22 рублей за штуку.
"Сейчас уже ситуация другая. Эти поставщики уже ничего не предлагают, понимая, что будут какие-то разборки, они пропали. Предложение на рынке есть от других поставщиков, и оно дешевле", - добавил представитель ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV