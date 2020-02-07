В Дании терминал аэропорта закрыли из-за китаянки с симптомами гриппа

СТОКГОЛЬМ, 7 фев - РИА Новости. Руководство аэропорта Копенгагена приняло решение закрыть один из терминалов после того, как пассажирка из Китая была госпитализирована с подозрением на коронавирус, сообщает телерадиостанция DR.
"В аэропорт Копенгагена прибыла китаянка с симптомами гриппа. Согласно полученным инструкциям мы оцепили терминал и вызвали скорую помощь", - рассказал DR руководитель пресс-службы аэропорта Кенни Лет (Kenni Leth).
В настоящее время женщина госпитализирована, находится в карантине. Медики устанавливают ее диагноз.
Женщина прибыла в Копенгаген из Китая с пересадкой в аэропорту Хельсинки. Во время полета и при нахождении в аэропорту на ней была медицинская маска.
Терминал аэропорта будет открыт после того, как там проведут дезинфекцию.
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