В Дании терминал аэропорта закрыли из-за китаянки с симптомами гриппа

"В аэропорт Копенгагена прибыла китаянка с симптомами гриппа. Согласно полученным инструкциям мы оцепили терминал и вызвали скорую помощь", - рассказал DR руководитель пресс-службы аэропорта Кенни Лет (Kenni Leth).

В настоящее время женщина госпитализирована, находится в карантине. Медики устанавливают ее диагноз.

Женщина прибыла в Копенгаген из Китая с пересадкой в аэропорту Хельсинки. Во время полета и при нахождении в аэропорту на ней была медицинская маска.