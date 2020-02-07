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2020-02-07T14:41+0300
https://ria.ru/20200207/1564400739.html
Эксперт рассказал, как перепрограммировать "умные" телевизоры Samsung
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как перепрограммировать "умные" телевизоры Samsung

14:41 07.02.2020
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© Fotolia / Luc UbaghsПросмотр телевизора
Просмотр телевизора
© Fotolia / Luc Ubaghs
Просмотр телевизора. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне могут перепрограммировать "умные телевизоры" Samsung голосом, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Евгений Лифшиц.
Ранее компания Samsung начала блокировать некоторые функции своих "умных телевизоров" (смарт-ТВ). Блокировку она объяснила тем, что речь идет об устройствах, предназначенных для использования в других регионах, которые не сертифицированы для использования в РФ.
Пульт от телевизора Samsung
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Эксперт рассказал, как обойти блокировку "умных телевизоров" Samsung
По словам эксперта, формально компания "действует в своем праве".
"И ничего нового в региональных ограничениях нет, разве что для жителей РФ, где в отношении техники до последнего времени такая практика соблюдалась сквозь пальцы. В разных регионах разное ценообразование и условия лицензирования, поэтому с точки зрения компании такие ограничения логичны, но раньше они не соблюдались. По каким-то причинам с февраля Samsung решил работать по букве собственных правил сертификации: по ним производитель не может гарантировать для устройства, произведенного для другого региона, корректность работы и сервисное обслуживание", - отметил он.
"Народные умельцы уже нашли множество способов изменить домашний регион "умных телевизоров" в сервисном меню, инструкции есть на YouTube. Совсем отчаявшиеся обнаружили, что голосовой ввод находит и запускает сервисы, несмотря на экран блокировки", - указал Лифшиц.
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Эксперт назвал блокировку смарт-ТВ Samsung примером манипуляции
По его словам, всем сторонам конфликта было бы выгоднее найти компромисс в решении вопроса об использовании "серых" смарт-ТВ. "Для российского потребителя, конечно, это все похоже на бред: мол, почему я как потребитель должен вникать, я заплатил большие деньги за официальный телевизор, зарегистрировал гарантию на официальном сайте, а получил кирпич. Здесь есть еще и вина ритейлера, ситуация действительно неоднозначная и для Samsung, в конечном итоге, было бы выгоднее, по размышлении, прийти к какому-то компромиссному решению, а не идти на принцип", - сказал он.
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Агентство кибербезопасностиЕвгений ЛифшицГосдума РФРоссияТехнологии
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