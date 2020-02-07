Эксперт рассказал, как перепрограммировать "умные" телевизоры Samsung

"И ничего нового в региональных ограничениях нет, разве что для жителей РФ, где в отношении техники до последнего времени такая практика соблюдалась сквозь пальцы. В разных регионах разное ценообразование и условия лицензирования, поэтому с точки зрения компании такие ограничения логичны, но раньше они не соблюдались. По каким-то причинам с февраля Samsung решил работать по букве собственных правил сертификации: по ним производитель не может гарантировать для устройства, произведенного для другого региона, корректность работы и сервисное обслуживание", - отметил он.

По его словам, всем сторонам конфликта было бы выгоднее найти компромисс в решении вопроса об использовании "серых" смарт-ТВ. "Для российского потребителя, конечно, это все похоже на бред: мол, почему я как потребитель должен вникать, я заплатил большие деньги за официальный телевизор, зарегистрировал гарантию на официальном сайте, а получил кирпич. Здесь есть еще и вина ритейлера, ситуация действительно неоднозначная и для Samsung, в конечном итоге, было бы выгоднее, по размышлении, прийти к какому-то компромиссному решению, а не идти на принцип", - сказал он.