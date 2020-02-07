Samsung начал блокировать в России некоторые модели телевизоров

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. У некоторых телевизоров У некоторых телевизоров Samsung оказались заблокированы ряд функций.

В частности, пользователи жаловались на то, что на их устройствах выводится надпись "This TV is not fully functional in this region" ("Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе"). Кроме того, перестают работать некоторые приложения.

По данным СМИ, Samsung начал блокировать Smart-функции телевизоров в Молдавии, несколько дней об аналогичной проблеме сообщили российские владельцы.

Разъяснение компании

После того как стало известно о блокировке телевизоров, компания Samsung Electronics выпустила официальное разъяснение

Уточняется, что блокировка затронула функции устройств, произведенных для использования на территории других государств или регионов.

При этом заблокированные функции не могли быть доступны на устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек — например, разблокировкой или перепрошивкой.

Такие устройства, как отмечается, не сертифицированы для использования в российском регионе, что не дает производителю возможность гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, сервисное обслуживание.

Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования.

Блокировка части функций, как уточняет компания, вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России, а именно сертификатов соответствия техрегламенту Евразийского экономического союза . Устройство, которое обладает подобным документом, имеет на этикетке соответствующее обозначение.

"Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU", — говорится в заявлении.

Компания рекомендует пользователям при покупке устройств проверять наличие соответствующего сертификата в месте продажи и удостовериться, что модель, указанная в сертификате, полностью совпадает с моделью, указанной на устройстве.