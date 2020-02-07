Тайвань с 10 февраля частично приостановит авиасообщение с материком

"В соответствии с требованиями министерства здравоохранения и благосостояния по сдерживанию распространения заболевания, будет приостановлено авиасообщение с материковым Китаем в обоих направлениях с 00:00 10 февраля по 23:59 29 апреля", - говорится в заявлении.