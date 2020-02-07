Тайвань с 10 февраля частично приостановит авиасообщение с материком

"В соответствии с требованиями министерства здравоохранения и благосостояния по сдерживанию распространения заболевания, будет приостановлено авиасообщение с материковым Китаем в обоих направлениях с 00:00 10 февраля по 23:59 29 апреля", - говорится в заявлении.
Отмечается, что рейсы будут осуществляться только в и из международного аэропорта Пекина "Шоуду", шанхайских аэропортов "Пудун" и "Хунцяо", аэропорта "Гаоци" города Сямэнь и аэропорта "Шуанлю" города Чэнду.
Ранее центральный эпидемический командный центр Тайваня сообщил, что из-за вспышки коронавируса с пятницы временно запретит въезд на остров китайцам с материка. Кроме того, всех, кто побывал на материке, в Гонконге или в Макао, поместят в карантин. Тайвань ранее также запретил без особого разрешения въезжать иностранцам, побывавшим на материковом Китае после 24 января.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV