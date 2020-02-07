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2020-02-07T14:33+0300
https://ria.ru/20200207/1564400244.html
Тайвань с 10 февраля частично приостановит авиасообщение с материком
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РИА Новости

Тайвань с 10 февраля частично приостановит авиасообщение с материком

14:33 07.02.2020
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Тайвань с 10 февраля по 29 апреля приостановит авиасообщение с большинством городов материкового Китая, говорится в заявлении на сайте центрального эпидемического командного центра Тайваня.
"В соответствии с требованиями министерства здравоохранения и благосостояния по сдерживанию распространения заболевания, будет приостановлено авиасообщение с материковым Китаем в обоих направлениях с 00:00 10 февраля по 23:59 29 апреля", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что рейсы будут осуществляться только в и из международного аэропорта Пекина "Шоуду", шанхайских аэропортов "Пудун" и "Хунцяо", аэропорта "Гаоци" города Сямэнь и аэропорта "Шуанлю" города Чэнду.
Ранее центральный эпидемический командный центр Тайваня сообщил, что из-за вспышки коронавируса с пятницы временно запретит въезд на остров китайцам с материка. Кроме того, всех, кто побывал на материке, в Гонконге или в Макао, поместят в карантин. Тайвань ранее также запретил без особого разрешения въезжать иностранцам, побывавшим на материковом Китае после 24 января.
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