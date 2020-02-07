Врачи наблюдают за состоянием прибывших из Китая в Ростовскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Более 200 человек, прибывших из Китая, в настоящее время находятся под наблюдением в Более 200 человек, прибывших из Китая, в настоящее время находятся под наблюдением в Ростовской области , сообщил журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев.

В начале недели начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая сообщала, что под наблюдением у медиков находятся 23 человека, которые прибыли из Китая. Врачи контролируют их температуру и незамедлительно реагируют на любое отклонение.

"На сегодня под наблюдением находятся более 200 человек. Это люди, которые вернулись из Китая с отдыха, либо граждане КНР, которые возвращаются домой, имея вид на жительство", - сказал Ковалев.

Он добавил, что у управления есть информация о том, что в Шереметьево из Китая продолжают прибывать люди, которые еще приедут в Ростовскую область. "На данный момент ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в области нет", - отметил Ковалев.