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Врачи наблюдают за состоянием прибывших из Китая в Ростовскую область
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РИА Новости

Врачи наблюдают за состоянием прибывших из Китая в Ростовскую область

14:32 07.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Более 200 человек, прибывших из Китая, в настоящее время находятся под наблюдением в Ростовской области, сообщил журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев.
В начале недели начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая сообщала, что под наблюдением у медиков находятся 23 человека, которые прибыли из Китая. Врачи контролируют их температуру и незамедлительно реагируют на любое отклонение.
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"На сегодня под наблюдением находятся более 200 человек. Это люди, которые вернулись из Китая с отдыха, либо граждане КНР, которые возвращаются домой, имея вид на жительство", - сказал Ковалев.
Он добавил, что у управления есть информация о том, что в Шереметьево из Китая продолжают прибывать люди, которые еще приедут в Ростовскую область. "На данный момент ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в области нет", - отметил Ковалев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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