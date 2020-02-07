Подозрительная коробка на ТЭЦ в Москве оказалась пустой

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подозрительная коробка, из-за которой на ТЭЦ №9 на юге Москвы в пятницу были эвакуированы порядка 450 человек, оказалась пустой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации 450 человек на ТЭЦ №9 по адресу: улица Автозаводская, дом 12, корпус 1 после обнаружения в 70 метрах от административного здания подозрительной картонной коробки. На место ЧП были вызваны кинологи.
"В 12.58 проверку завершили, чисто", - сказал собеседник агентства.