Подозрительная коробка на ТЭЦ в Москве оказалась пустой

Ранее сообщалось об эвакуации 450 человек на ТЭЦ №9 по адресу: улица Автозаводская, дом 12, корпус 1 после обнаружения в 70 метрах от административного здания подозрительной картонной коробки. На место ЧП были вызваны кинологи.