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Подозрительная коробка на ТЭЦ в Москве оказалась пустой
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РИА Новости

Подозрительная коробка на ТЭЦ в Москве оказалась пустой

14:16 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подозрительная коробка, из-за которой на ТЭЦ №9 на юге Москвы в пятницу были эвакуированы порядка 450 человек, оказалась пустой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации 450 человек на ТЭЦ №9 по адресу: улица Автозаводская, дом 12, корпус 1 после обнаружения в 70 метрах от административного здания подозрительной картонной коробки. На место ЧП были вызваны кинологи.
"В 12.58 проверку завершили, чисто", - сказал собеседник агентства.
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