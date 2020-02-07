Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.
В Сочи в течение недели наблюдается плохая погода: приходят ливни, снегопады в горах, поднимается уровень воды в реках. В пятницу в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за налипания снега и подъема воды в реках. Вмешалась непогода и в работу аэропорта Сочи, в расписании которого появились изменения из-за сильных дождя и ветра.
"По данным на 13.10 самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы направлен на запасной аэродром в Краснодар. Несколько самолетов, следующих в Сочи из Москвы и Новосибирска, ожидают посадки при условии уменьшении ветра", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, службы международного аэропорта Сочи приведены в режим повышенной готовности к обслуживанию воздушных судов.