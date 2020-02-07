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Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи
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РИА Новости

Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

14:05 07.02.2020 (обновлено: 14:42 07.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна самолета во время полета
Вид из окна самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна самолета во время полета. Архивное фото
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.
В Сочи в течение недели наблюдается плохая погода: приходят ливни, снегопады в горах, поднимается уровень воды в реках. В пятницу в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за налипания снега и подъема воды в реках. Вмешалась непогода и в работу аэропорта Сочи, в расписании которого появились изменения из-за сильных дождя и ветра.
"По данным на 13.10 самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы направлен на запасной аэродром в Краснодар. Несколько самолетов, следующих в Сочи из Москвы и Новосибирска, ожидают посадки при условии уменьшении ветра", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, службы международного аэропорта Сочи приведены в режим повышенной готовности к обслуживанию воздушных судов.
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