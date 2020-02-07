Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

"По данным на 13.10 самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы направлен на запасной аэродром в Краснодар. Несколько самолетов, следующих в Сочи из Москвы и Новосибирска, ожидают посадки при условии уменьшении ветра", - сообщил собеседник агентства.