В Сочи объявили экстренное предупреждение

СОЧИ, 7 фев – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы сильного налипания мокрого снега в предгорьях и подъема воды в реках, сообщает администрация курорта.
С вечера четверга в Сочи резко похолодало, а сильные дожди в горной и предгорной зонах сменяются снегопадами.
"Экстренное предупреждение! В ближайшие три часа и сохранением до конца суток в предгорьях и низких горах ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. На реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
Ранее власти предупреждали о заморозках в выходные дни на курорте. Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности.