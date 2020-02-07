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В Сочи объявили экстренное предупреждение
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РИА Новости

В Сочи объявили экстренное предупреждение

10:20 07.02.2020 (обновлено: 12:56 07.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСнегопад в Сочи
Снегопад в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Снегопад в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 7 фев – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы сильного налипания мокрого снега в предгорьях и подъема воды в реках, сообщает администрация курорта.
С вечера четверга в Сочи резко похолодало, а сильные дожди в горной и предгорной зонах сменяются снегопадами.
"Экстренное предупреждение! В ближайшие три часа и сохранением до конца суток в предгорьях и низких горах ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. На реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
Ранее власти предупреждали о заморозках в выходные дни на курорте. Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности.
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