В Сочи объявили экстренное предупреждение

"Экстренное предупреждение! В ближайшие три часа и сохранением до конца суток в предгорьях и низких горах ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. На реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.