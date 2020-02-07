На Мальдивах усилят охрану популярных мест после нападения на туристов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Власти Мальдив усилят безопасность ряда часто посещаемых районов после атаки на трех иностранных граждан, говорится в пресс-релизе офиса президента.

Ранее сообщалось, что во вторник 4 февраля трое иностранцев — двое граждан КНР и гражданин Австралии — подверглись нападению на острове Хулхумале на Мальдивах. Правоохранительные органы в связи с инцидентом задержали трех человек. Полиция предполагает, что за атакой стоят экстремисты. Нападавшие были в шлемах и на мотоцикле. Один из пострадавших — китайский турист, еще двое работают на Мальдивах. Состояние всех — стабильно.

Согласно заявлению, Совет национальной безопасности (NSC) провел встречу с представителями туристической отрасли и с министром экономики, в ходе которой они обсудили нападение на трех туристов.