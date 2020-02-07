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Туризм
2020-02-07T14:09+0300
https://ria.ru/20200207/1564397514.html
На Мальдивах усилят охрану популярных мест после нападения на туристов
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РИА Новости

На Мальдивах усилят охрану популярных мест после нападения на туристов

14:09 07.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Власти Мальдив усилят безопасность ряда часто посещаемых районов после атаки на трех иностранных граждан, говорится в пресс-релизе офиса президента.
Ранее сообщалось, что во вторник 4 февраля трое иностранцев — двое граждан КНР и гражданин Австралии — подверглись нападению на острове Хулхумале на Мальдивах. Правоохранительные органы в связи с инцидентом задержали трех человек. Полиция предполагает, что за атакой стоят экстремисты. Нападавшие были в шлемах и на мотоцикле. Один из пострадавших — китайский турист, еще двое работают на Мальдивах. Состояние всех — стабильно.
Согласно заявлению, Совет национальной безопасности (NSC) провел встречу с представителями туристической отрасли и с министром экономики, в ходе которой они обсудили нападение на трех туристов.
"Совет национальной безопасности проконсультировался с заинтересованными сторонами в сфере туризма по протоколам безопасности, которые запланированы для повышения безопасности часто посещаемых районов, и получил полную поддержку представителей отрасли на реализацию этих мер", — говорится в заявлении.
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