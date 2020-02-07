Провалившийся в Петербурге под лед школьник находится в реанимации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Провалившийся под лед школьник на Лахтинском разливе в Петербурге находится в отделении реанимации, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК.
В четверг стало известно, что в Лахтинском разливе у дома 76 по Шуваловскому проспекту тонет человек. Прибывшие спасатели извлекли из воды подростка 14 лет, его передали бригаде скорой помощи. Как выяснилось, школьник вышел на лед вместе с одноклассницей. Ее тело в четверг найти не удалось. В воде было найдено два рюкзака.
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"14-летний ученик седьмого класса в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу, где находится в реанимации. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.
Поиски тела девочки продолжаются. По данным пресс-службы ГУМЧС, на 13 часов было проведено восемь водолазных спусков, осмотрена береговая линия акватории на площади 25 гектаров. На месте работают пять единиц техники, 34 человек личного состава МЧС.