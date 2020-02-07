Провалившийся в Петербурге под лед школьник находится в реанимации

В четверг стало известно, что в Лахтинском разливе у дома 76 по Шуваловскому проспекту тонет человек. Прибывшие спасатели извлекли из воды подростка 14 лет, его передали бригаде скорой помощи. Как выяснилось, школьник вышел на лед вместе с одноклассницей. Ее тело в четверг найти не удалось. В воде было найдено два рюкзака.