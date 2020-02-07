Обвиняемый в хищении замглавы Генштба Арсланов явился в суд

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замначальника Генштаба Вооруженный сил России генерал-майор Халил Арсланов прибыл в 235 гарнизонный военный суд на заседание по делу о хищении свыше 6,5 миллиардов рублей при реализации госконтракта, передает корреспондент РИА Новости.
В суд Арсланов пришел без наручников и конвоя, но в сопровождении адвоката. Подтверждать информацию СМИ о том, что следствие ходатайствует об аресте Арсланова, они отказались.
"Мы не знаем ничего, приходите на процесс, там все услышите", - сказал адвокат Арсланова Антон Антонов и со своим подзащитным удалился обедать.
Ранее сообщалось, что Арсланову вменили мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Как следует из материалов суда, изначально речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.
Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.