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Обвиняемый в хищении замглавы Генштба Арсланов явился в суд
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РИА Новости

Обвиняемый в хищении замглавы Генштба Арсланов явился в суд

13:40 07.02.2020 (обновлено: 16:55 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замначальника Генштаба Вооруженный сил России генерал-майор Халил Арсланов прибыл в 235 гарнизонный военный суд на заседание по делу о хищении свыше 6,5 миллиардов рублей при реализации госконтракта, передает корреспондент РИА Новости.
В суд Арсланов пришел без наручников и конвоя, но в сопровождении адвоката. Подтверждать информацию СМИ о том, что следствие ходатайствует об аресте Арсланова, они отказались.
"Мы не знаем ничего, приходите на процесс, там все услышите", - сказал адвокат Арсланова Антон Антонов и со своим подзащитным удалился обедать.
Ранее сообщалось, что Арсланову вменили мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Как следует из материалов суда, изначально речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.
Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.
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Дело генерала АрслановаГенштаб ВС РоссииХалил АрслановВооруженные силы РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"Вор должен сидеть в тюрьме!"- Жиглов.
7 февраля, 13:51
Александр Невский
18210017
А что, 6млрд уже мало отмыть, что бы тебе уже ни чего не было? Жизнь дорожает.
7 февраля, 14:18
sstrider71
3101111
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