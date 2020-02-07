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Сеть МТС работает в обычном режиме, заявили в компании
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РИА Новости

Сеть МТС работает в обычном режиме, заявили в компании

13:35 07.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип МТС
Логотип МТС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип МТС. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сеть МТС работает в обычном режиме, у некоторых абонентов могли быть сложности с подключением, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
Ранее в пятницу пользователи МТС столкнулись со сбоями в работе мобильного оператора. Как следует из данных сайта Downdetector, в основном пользователи жаловались на отсутствие подключения к сети. Сбои начались примерно в 12.40 мск. Проблемы в основном наблюдались в западной части России. Основное количество жалоб поступало из Москвы, Ярославля, Твери, Рязани и Воронежа.
"Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением", - сообщил собеседник агентства.
Логотип компании МТС
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