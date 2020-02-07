Сбившему детей в Нижнем Новгороде сыну генерала продлили арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Виктору Пильганову, обвиняемому в деле о ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, продлили арест на три месяца, сообщили РИА Новости в Московском районном суде.
По версии следствия, 7 декабря 2019 года водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересек встречную полосу и столкнулся с Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в группу школьников. В результате 9 подростков и 3 взрослых были госпитализированы. Одна их женщин, сопровождавших девятиклассников в театр, от полученных травм скончалась. Водитель Toyota отказался от медосвидетельствования. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
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Предполагаемый виновник ДТП Виктор Пильганов 9 декабря был помещен под стражу на 2 месяца – до 6 февраля. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, арестованный - сын вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Пильганов-старший занимал должность начальника главного следственного управления МВД по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года.
"Пильганову продлили меру пресечения – арест – до 6 мая 2020 года", - сообщили в Московском районном суде.
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