Сбившему детей в Нижнем Новгороде сыну генерала продлили арест

Предполагаемый виновник ДТП Виктор Пильганов 9 декабря был помещен под стражу на 2 месяца – до 6 февраля. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, арестованный - сын вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Пильганов-старший занимал должность начальника главного следственного управления МВД по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года.