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2019-12-07T20:33+0300
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Умерла учительница, сбитая автомобилем возле театра в Нижнем Новгороде
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РИА Новости
Умерла учительница, сбитая автомобилем возле театра в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Умерла учительница, сбитая автомобилем возле театра в Нижнем Новгороде, куда она вела группу детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
2019-12-07T19:33+0300
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Умерла учительница, сбитая автомобилем возле театра в Нижнем Новгороде

19:33 07.12.2019 (обновлено: 20:33 07.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Умерла учительница, сбитая автомобилем возле театра в Нижнем Новгороде, куда она вела группу детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. По предварительным данным регионального управления МВД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. Десять детей и двое взрослых госпитализированы, одному ребенку помощь оказали на месте и отпустили. По данным Госавтоинспекции РФ, пострадавшие пешеходы - девятиклассники, которые двигались организованной группой в театр. Рядом с местом ДТП находится Театр юного зрителя.
"Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Еще одна учительница ранена. 10 детей в больнице, одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения", - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Там добавили, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов прибыл на место ДТП. Он заявил, что случившееся - большая трагедия, которая произошла по вине водителя, поскольку дети шли по тротуару.
97214727510578
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ДТП в Нижнем НовгородеНижний НовгородПроисшествия
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