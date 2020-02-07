В Госдуме прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Инцидент с пассажирским самолетом в Инцидент с пассажирским самолетом в Сирии - тревожный сигнал, который требует тщательного расследования и объяснений со стороны властей Израиля , заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в пятницу сообщил, что заходивший на посадку в Дамаске лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку, самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим"

"Взрывоопасная обстановка на Ближнем Востоке, которую намеренно подогревают внешние силы, заинтересованные в сохранении нестабильности, крайне негативно отражается на мирных гражданах. Люди вынуждены находиться в постоянном напряжении и опасаться за свою жизнь. Действия военных Израиля выглядят крайне безответственно и даже провокационно", - сказал Железняк.

Он подчеркнул, что этот инцидент в очередной раз продемонстрировал значение российской военной базы "Хмеймим", которая выполняет не только стратегическую задачу по сдерживанию возможных атак террористов, но и несет важнейшую гуманитарную функцию.

Парламентарий добавил, что высокопрофессиональные действия военных Сирии при активной поддержке российского контингента позволили избежать страшной трагедии, подобной той, что произошла с украинским пассажирским самолетом Boeing-737 в Иране месяц назад.

"До сих пор до конца не выяснены все обстоятельства крушения самолета возле Тегерана. Ясно одно – Иран и Украина должны приложить все возможные усилия, чтобы непредвзято и взвешенно провести тщательное расследование катастрофы, чтобы впредь подобные инциденты не повторялись", - заключил Железняк.

Ночной инцидент в аэропорту Дамаска свидетельствует о росте напряженности по всему периметру сирийской границы, считает коллега Железняка по комитету Елена Панина. Депутат связала инцидент с самолетом с общим ужесточением американской позиции в ближневосточных делах.

"После провала импичмента в сенате и начала избирательной кампании по выборам президента США Дональд Трамп будет стремиться продемонстрировать максимально жесткое поведение на внешнеполитической арене. Есть очевидный риск, что США начнут действовать в Сирии теми же методами, что применяются сейчас в отношении Ирана", - заявила РИА Новости Панина.