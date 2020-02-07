Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T14:06+0300
https://ria.ru/20200207/1564394254.html
В Госдуме прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_53e4587c6e426388c275e9972c23f5bb.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии

13:18 07.02.2020 (обновлено: 14:06 07.02.2020)
2090
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Инцидент с пассажирским самолетом в Сирии - тревожный сигнал, который требует тщательного расследования и объяснений со стороны властей Израиля, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в пятницу сообщил, что заходивший на посадку в Дамаске лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку, самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим".
Олег Морозов
Вчера, 13:07Война в Сирии
В Совфеде прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
"Взрывоопасная обстановка на Ближнем Востоке, которую намеренно подогревают внешние силы, заинтересованные в сохранении нестабильности, крайне негативно отражается на мирных гражданах. Люди вынуждены находиться в постоянном напряжении и опасаться за свою жизнь. Действия военных Израиля выглядят крайне безответственно и даже провокационно", - сказал Железняк.
Он подчеркнул, что этот инцидент в очередной раз продемонстрировал значение российской военной базы "Хмеймим", которая выполняет не только стратегическую задачу по сдерживанию возможных атак террористов, но и несет важнейшую гуманитарную функцию.
Израильский истребитель F-16
Вчера, 11:17Война в Сирии
Генерал прокомментировал инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
Парламентарий добавил, что высокопрофессиональные действия военных Сирии при активной поддержке российского контингента позволили избежать страшной трагедии, подобной той, что произошла с украинским пассажирским самолетом Boeing-737 в Иране месяц назад.
"До сих пор до конца не выяснены все обстоятельства крушения самолета возле Тегерана. Ясно одно – Иран и Украина должны приложить все возможные усилия, чтобы непредвзято и взвешенно провести тщательное расследование катастрофы, чтобы впредь подобные инциденты не повторялись", - заключил Железняк.
Ночной инцидент в аэропорту Дамаска свидетельствует о росте напряженности по всему периметру сирийской границы, считает коллега Железняка по комитету Елена Панина. Депутат связала инцидент с самолетом с общим ужесточением американской позиции в ближневосточных делах.
"После провала импичмента в сенате и начала избирательной кампании по выборам президента США Дональд Трамп будет стремиться продемонстрировать максимально жесткое поведение на внешнеполитической арене. Есть очевидный риск, что США начнут действовать в Сирии теми же методами, что применяются сейчас в отношении Ирана", - заявила РИА Новости Панина.
Месяц назад на Ближнем Востоке уже случилась трагедия с пассажирским самолетом: в начале января иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту, приняв его за вражескую цель. Трагическая случайность произошла во время противостояния Ирана с США после убийства генерала Касема Сулеймани и ответного удара по американским базам в Ираке.
Израильский истребитель F-16
Вчера, 10:36Война в Сирии
Израильская армия не комментирует заявление о едва не сбитом лайнере
3821161116
Обсудить 3
ХмеймимИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Госдума РФСергей ЖелезнякСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Изверги и израильтяне - похоже это однокоренные слова! А я раньше и не знал...
7 февраля, 14:27
Валерий Камаев
100004452
Способ прикрытия гражданским населением на войне не нов. Только иные делали это на земле, а израилиты применяют в воздухе.
7 февраля, 13:35
vvab6
210012349
Рекомендуем
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Израильский истребитель F-16
Генерал прокомментировал инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
Стоп-кадр видео авиаудара Израиля по Сирии
Сирия намерена укрепить системы ПВО после авиаударов Израиля
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Председатель правительства Михаил Мишустин
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
Обвиняемый в хищении замглавы Генштба Арсланов явился в суд
Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой и Наама Иссахар с матерью Яффой в международном аэропорту Внуково
Защита Иссахар намерена добиваться отмены приговора
Станция Пушкинская московского метрополитена
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
Самолет авиакомпании Азимут
Летевший в Петербург самолет вернулся в Ростов-на-Дону
Пункт пропуска на границе России и Украины
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния