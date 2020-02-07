В Совфеде прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Прежде чем стрелять и подвергать опасности жизни ни в чем не повинных людей, Израиль должен пытаться искать политические решения, иначе риск трагических случайностей будет нарастать, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Прежде чем стрелять и подвергать опасности жизни ни в чем не повинных людей, Израиль должен пытаться искать политические решения, иначе риск трагических случайностей будет нарастать, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов , комментируя ситуацию с чуть не сбитым над Дамаском лайнером.

Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что заходивший на посадку под Дамаском лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских истребителей F-16. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу Хмеймим

"Когда в регионе идут боевые действия, всегда есть угроза нештатных ситуаций, угрожающих безопасности людей. Так произошло с украинским авиалайнером (в Иране – ред.), который никто осознанно сбивать не хотел. Так могло произойти и во время последней израильской ракетной атаки на Дамаск", - заявил Морозов, отвечая на вопрос агентства об опасности действий авиации Израиля.

Он подчеркнул, что у разных сторон на этот счет всегда есть свои "аргументы" - так, Израиль говорит о превентивных мерах во имя своей безопасности.

"Но при этом ставится под угрозу жизнь абсолютно невинных людей, которые никакого отношения к конфликту не имеют. Наш подход здесь прост: прежде чем стрелять, ищите политических взаимных решений. Иначе риски трагических случайностей будут нарастать", - сказал сенатор.