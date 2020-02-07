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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T13:07+0300
https://ria.ru/20200207/1564393588.html
В Совфеде прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/132802/28/1328022821_0:0:2233:1256_1036x0_80_0_0_8eb5531bbda5a1e86b7cccb5b799c298.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии

13:07 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Прежде чем стрелять и подвергать опасности жизни ни в чем не повинных людей, Израиль должен пытаться искать политические решения, иначе риск трагических случайностей будет нарастать, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя ситуацию с чуть не сбитым над Дамаском лайнером.
Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что заходивший на посадку под Дамаском лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских истребителей F-16. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу Хмеймим.
Израильский истребитель F-16
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"Когда в регионе идут боевые действия, всегда есть угроза нештатных ситуаций, угрожающих безопасности людей. Так произошло с украинским авиалайнером (в Иране – ред.), который никто осознанно сбивать не хотел. Так могло произойти и во время последней израильской ракетной атаки на Дамаск", - заявил Морозов, отвечая на вопрос агентства об опасности действий авиации Израиля.
Он подчеркнул, что у разных сторон на этот счет всегда есть свои "аргументы" - так, Израиль говорит о превентивных мерах во имя своей безопасности.
Израильский истребитель F-16
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"Но при этом ставится под угрозу жизнь абсолютно невинных людей, которые никакого отношения к конфликту не имеют. Наш подход здесь прост: прежде чем стрелять, ищите политических взаимных решений. Иначе риски трагических случайностей будут нарастать", - сказал сенатор.
Месяц назад на Ближнем Востоке уже случилась трагедия с пассажирским самолетом: в начале января иранские военные под Тегераном сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту, приняв его за вражескую цель. Трагическая случайность произошла во время противостояния Ирана с США после убийства генерала Касема Сулеймани и ответного удара по американским базам в Ираке.
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Война в СирииХмеймимВойна в СирииОлег МорозовСовет Федерации РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
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