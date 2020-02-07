МИД КНР: Италия готова частично восстановить авиасообщение с Китаем

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Италия выразила готовность частично восстановить пассажирское авиасообщение с Китаем , которое было приостановлено из-за вспышки коронавируса, заявила в пятницу в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

"Китай и Италия – дружественные страны, в трудное для Китая время борьбы с вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса , Италия выразила нам поддержку и предоставила помощь в виде товаров для борьбы с эпидемией. Вчера президент Италии Серджо Маттарелла посетил начальную школу в Риме, где обучается очень много китайских школьников. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал невежеством использование дискриминационных заявлений и действий в отношении Китая из-за коронавируса. Все это демонстрирует дружественное отношение Италии к китайскому народу", - заявила дипломат.

При этом, она добавила, что "после начала вспышки пневмонии Италия в одностороннем порядке приостановила прямое авиасообщение с Китаем, что вызвало большие неудобства для граждан двух стран". Дипломат, отметила, что сразу после этого Пекин поддерживал с Римом тесные контакты по соответствующим вопросам.

"Вчера заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган и посол Италии в Китае Лука Феррари провели переговоры, в ходе которых китайская сторона призвала Италию следовать рекомендациям ВОЗ, как можно раньше отменить решение о приостановке прямых рейсов, не предпринимать чрезмерных ограничительных мер", - указала Хуа Чуньин.

По ее словам, "посол Италии заявил, что итальянская сторона серьезно относится к озабоченности Китая, и на данном этапе готова возобновить работу части пассажирских рейсов, исходя из запросов китайских авиакомпаний, а также намерена прикладывать активные усилия для скорейшего восстановления обычных обменов между двумя странами".