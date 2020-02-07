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МИД КНР: Италия готова частично восстановить авиасообщение с Китаем
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РИА Новости

МИД КНР: Италия готова частично восстановить авиасообщение с Китаем

12:59 07.02.2020 (обновлено: 15:56 07.02.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Ra Boe / Wikipedia / Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
CC BY-SA 3.0 / Ra Boe / Wikipedia /
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Италия выразила готовность частично восстановить пассажирское авиасообщение с Китаем, которое было приостановлено из-за вспышки коронавируса, заявила в пятницу в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай и Италия – дружественные страны, в трудное для Китая время борьбы с вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, Италия выразила нам поддержку и предоставила помощь в виде товаров для борьбы с эпидемией. Вчера президент Италии Серджо Маттарелла посетил начальную школу в Риме, где обучается очень много китайских школьников. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал невежеством использование дискриминационных заявлений и действий в отношении Китая из-за коронавируса. Все это демонстрирует дружественное отношение Италии к китайскому народу", - заявила дипломат.
При этом, она добавила, что "после начала вспышки пневмонии Италия в одностороннем порядке приостановила прямое авиасообщение с Китаем, что вызвало большие неудобства для граждан двух стран". Дипломат, отметила, что сразу после этого Пекин поддерживал с Римом тесные контакты по соответствующим вопросам.
"Вчера заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган и посол Италии в Китае Лука Феррари провели переговоры, в ходе которых китайская сторона призвала Италию следовать рекомендациям ВОЗ, как можно раньше отменить решение о приостановке прямых рейсов, не предпринимать чрезмерных ограничительных мер", - указала Хуа Чуньин.
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По ее словам, "посол Италии заявил, что итальянская сторона серьезно относится к озабоченности Китая, и на данном этапе готова возобновить работу части пассажирских рейсов, исходя из запросов китайских авиакомпаний, а также намерена прикладывать активные усилия для скорейшего восстановления обычных обменов между двумя странами".
В прошлый четверг на специальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов обнаружили заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем. Конте подчеркнул, что Италия первой из стран ЕС приняла такое решение в связи с распространением нового коронавируса.
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