Минздрав Приамурья опроверг сообщения о закрытии отделения гематологии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 фев - РИА Новости. Главный врач Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) сообщил, что гематологическое отделение закрывается из-за давления на медиков на фоне Главный врач Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) сообщил, что гематологическое отделение закрывается из-за давления на медиков на фоне истории с заражением пациентов гепатитом С , в минздраве региона информацию о закрытии отделения опровергли.

В конце декабря 2018 года депутат ЗС Приамурья Сергей Труш рассказал, что в 2018 году гепатитом С заразились 26 детей, лечившихся в АОДКБ. Уголовное дело о заражении детей передано в СК РФ. В декабре 2019 года отец одного из заболевших предоставил РИА Новости акт расследования Роспотребнадзора, по нему в 2000-2019 годы в больнице заразились 169 человек, и это число "не является окончательным".

Видео, где главврач АОДКБ Руслан Белоус говорит родителям пациентов о закрытии отделения, РИА Новости предоставил отец одного из детей. "В этом месяце отделение гематологии закрывается вследствие того психологического давления необоснованного, которое идет на Амурскую областную детскую клиническую больницу. Работники этого отделения написали заявления все об увольнении абсолютно", - сообщил Белоус. По словам главврача, пациентов, требующих неотложной помощи, будут лечить в АОДКБ, а затем отправлять, к примеру, в Хабаровск. Белоус заметил, что его подчиненные "не крепостные" и сами определяют, где им работать.

В минздраве Амурской области РИА Новости информацию о закрытии отделения опровергли. "Закрытие либо реорганизация отделения онкогематологии не планируется", - сообщили в ведомстве.

АОДКБ также опубликовала в Instagram открытое письмо, сообщив, что больница живет "в условиях непрекращающихся проверок", которые выявляют мнимые нарушения.