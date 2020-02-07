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Моргулов обсудил с послом США ситуацию вокруг КНДР и Афганистана
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РИА Новости

Моргулов обсудил с послом США ситуацию вокруг КНДР и Афганистана

12:46 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с новым послом США в Москве Джоном Салливаном ситуацию вокруг КНДР и Афганистана, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждались перспективы углубления российско-американского диалога по вопросам, связанным с ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая обстановку вокруг КНДР, Афганистана, и другие актуальные темы", - говорится в сообщении ведомства.
Встреча состоялась в пятницу.
Ранее Салливан уже встретился с другими заместителями министра иностранных дел. На предыдущих встречах обсуждались вопросы двусторонних отношений, ситуация в Ливии, взаимодействие по преодолению кризисов на Ближнем Востоке и Севере Африки, борьба с терроризмом.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
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