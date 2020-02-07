Моргулов обсудил с послом США ситуацию вокруг КНДР и Афганистана

"В ходе беседы обсуждались перспективы углубления российско-американского диалога по вопросам, связанным с ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая обстановку вокруг КНДР, Афганистана, и другие актуальные темы", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Салливан уже встретился с другими заместителями министра иностранных дел. На предыдущих встречах обсуждались вопросы двусторонних отношений, ситуация в Ливии, взаимодействие по преодолению кризисов на Ближнем Востоке и Севере Африки, борьба с терроризмом.