Эксперт назвал блокировку смарт-ТВ Samsung примером манипуляции

"Это в очередной раз говорит, что производители современной электроники, с современным ПО, имеют возможности, имеют контроль для манипуляции своими пользователями", - считает эксперт.

Он привел пример с материалами экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, согласно которым смарт-ТВ может следить за своими клиентами, даже когда устройство выключено, и записывать аудио и видео.

"То есть это от вопросов шпионажа за пользователями, как было в материалах Сноудена, и заканчивая стандартными манипуляциями, например, блокировкой каких-то функций на телевизоре. Мы должны об этом не забывать и выстраивать в этом плане безопасность", - считает Щельцин.