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Эксперт назвал блокировку смарт-ТВ Samsung примером манипуляции
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РИА Новости

Эксперт назвал блокировку смарт-ТВ Samsung примером манипуляции

12:35 07.02.2020
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© AP Photo / Dmitry LovetskyПокупка электроники и бытовой техники
Покупка электроники и бытовой техники
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Покупка электроники и бытовой техники. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Производители современной "умной" электроники имеют возможности для контроля и манипулирования своими пользователями, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее компания Samsung начала блокировать некоторые функции своих "умных" телевизоров (смарт-ТВ). Блокировку она объяснила тем, что речь идет об устройствах, предназначенных для использования в других регионах, которые "не сертифицированы для использования в российском регионе".
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"Это в очередной раз говорит, что производители современной электроники, с современным ПО, имеют возможности, имеют контроль для манипуляции своими пользователями", - считает эксперт.
Он привел пример с материалами экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, согласно которым смарт-ТВ может следить за своими клиентами, даже когда устройство выключено, и записывать аудио и видео.
"То есть это от вопросов шпионажа за пользователями, как было в материалах Сноудена, и заканчивая стандартными манипуляциями, например, блокировкой каких-то функций на телевизоре. Мы должны об этом не забывать и выстраивать в этом плане безопасность", - считает Щельцин.
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Арсений ЩельцинSamsungТехнологииВ мире
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