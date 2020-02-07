Эксперт назвал блокировку смарт-ТВ Samsung примером манипуляции

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Производители современной "умной" электроники имеют возможности для контроля и манипулирования своими пользователями, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее компания Samsung начала блокировать некоторые функции своих "умных" телевизоров (смарт-ТВ). Блокировку она объяснила тем, что речь идет об устройствах, предназначенных для использования в других регионах, которые "не сертифицированы для использования в российском регионе".
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"Это в очередной раз говорит, что производители современной электроники, с современным ПО, имеют возможности, имеют контроль для манипуляции своими пользователями", - считает эксперт.
Он привел пример с материалами экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, согласно которым смарт-ТВ может следить за своими клиентами, даже когда устройство выключено, и записывать аудио и видео.
"То есть это от вопросов шпионажа за пользователями, как было в материалах Сноудена, и заканчивая стандартными манипуляциями, например, блокировкой каких-то функций на телевизоре. Мы должны об этом не забывать и выстраивать в этом плане безопасность", - считает Щельцин.