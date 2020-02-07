Полпред в ПФО представил врио губернатора Пермского края Махонина

"Край расположен на стыке Европы и Азии, это важное положение транспортной сети, водные магистрали дают интересные возможности региону, эффективно развивается промышленный комплекс, важную роль имеют современные обрабатывающие производства", - сказал полпред, слова которого приводятся в сообщении.

"Дмитрий Николаевич, вам предстоит большая работа, у вас есть возможность проявить свои профессиональные и личные качества. Президент страны Владимир Путин сформулировал в своем послании вопросы создания условий для повышения рождаемости, оснащения больниц, увеличения зарплаты бюджетникам, решения транспортных вопросов, вопросов расселения из аварийного жилья. Реализация нацпроектов находится в активной фазе в крае, и сейчас важно не терять динамику", - сказал Комаров, представляя Махонина.