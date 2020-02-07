Полпред в ПФО представил врио губернатора Пермского края Махонина

УФА, 7 фев – РИА Новости. Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Дмитрия Махонина в качестве врио губернатора Пермского края, сообщили в пресс-службе полпредства.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Максима Решетникова, назначенного министром экономического развития.
Представляя Махонина, Комаров отметил, что Пермский край занимает особое положение среди регионов ПФО.
"Край расположен на стыке Европы и Азии, это важное положение транспортной сети, водные магистрали дают интересные возможности региону, эффективно развивается промышленный комплекс, важную роль имеют современные обрабатывающие производства", - сказал полпред, слова которого приводятся в сообщении.
"Дмитрий Николаевич, вам предстоит большая работа, у вас есть возможность проявить свои профессиональные и личные качества. Президент страны Владимир Путин сформулировал в своем послании вопросы создания условий для повышения рождаемости, оснащения больниц, увеличения зарплаты бюджетникам, решения транспортных вопросов, вопросов расселения из аварийного жилья. Реализация нацпроектов находится в активной фазе в крае, и сейчас важно не терять динамику", - сказал Комаров, представляя Махонина.