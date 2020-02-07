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Абэ примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы
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РИА Новости

Абэ примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы

12:34 07.02.2020 (обновлено: 12:47 07.02.2020)
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© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение посетить в мае этого года Москву для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Великой Отечественной войне, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Кроме того, собеседники агентства подчеркнули, что 8 или 10 мая планируется проведение очередного саммита между японским премьером и президентом России Владимиром Путиным. Сам Абэ не раз подчеркивал ранее, что будет стремиться провести новый раунд переговоров в случае его визита в Россию в мае. В настоящее время "ведется согласование встречи", уточняется в сообщении Киодо.
В декабре Путин в поздравительной новогодней телеграмме к премьер-министру Японии выразил уверенность, что 2020 год поспособствует сближению РФ и Японии, и подчеркнул, что будет рад видеть Абэ на праздновании 75-летия Победы.
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