Абэ примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы

ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение посетить в мае этого года Москву для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Великой Отечественной войне, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Кроме того, собеседники агентства подчеркнули, что 8 или 10 мая планируется проведение очередного саммита между японским премьером и президентом России Владимиром Путиным. Сам Абэ не раз подчеркивал ранее, что будет стремиться провести новый раунд переговоров в случае его визита в Россию в мае. В настоящее время "ведется согласование встречи", уточняется в сообщении Киодо.
В декабре Путин в поздравительной новогодней телеграмме к премьер-министру Японии выразил уверенность, что 2020 год поспособствует сближению РФ и Японии, и подчеркнул, что будет рад видеть Абэ на праздновании 75-летия Победы.