Абэ примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы

Кроме того, собеседники агентства подчеркнули, что 8 или 10 мая планируется проведение очередного саммита между японским премьером и президентом России Владимиром Путиным. Сам Абэ не раз подчеркивал ранее, что будет стремиться провести новый раунд переговоров в случае его визита в Россию в мае. В настоящее время "ведется согласование встречи", уточняется в сообщении Киодо.