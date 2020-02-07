В Тосно полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

Однако водитель иномарки увеличил скорость и продолжил движение. Во время преследования один из полицейских применил табельное оружие, сделав один предупредительный выстрел в воздух и несколько - по колесам автомобиля. Машину удалось остановить на проселочной дороге. В результате стрельбы пострадавших нет.