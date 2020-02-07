В Тосно полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Полицейские со стрельбой задержали 19-летнего нетрезвого водителя в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Сегодня ночью сотрудники ГИБДД, применив табельное оружие, задержали водителя-нарушителя в Тосненском районе Ленинградской области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, около трех часов ночи на автодороге "Проезд-подъезд город Тосно" наряд ДПС попытался остановить автомобиль Chevrolet, нарушавший правила дорожного движения.
Однако водитель иномарки увеличил скорость и продолжил движение. Во время преследования один из полицейских применил табельное оружие, сделав один предупредительный выстрел в воздух и несколько - по колесам автомобиля. Машину удалось остановить на проселочной дороге. В результате стрельбы пострадавших нет.
"В иномарке находился 19-летний житель Петербурга, который в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции", - сказано в сообщении.