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В Тосно полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя
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РИА Новости

В Тосно полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

12:32 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Полицейские со стрельбой задержали 19-летнего нетрезвого водителя в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Сегодня ночью сотрудники ГИБДД, применив табельное оружие, задержали водителя-нарушителя в Тосненском районе Ленинградской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, около трех часов ночи на автодороге "Проезд-подъезд город Тосно" наряд ДПС попытался остановить автомобиль Chevrolet, нарушавший правила дорожного движения.
Однако водитель иномарки увеличил скорость и продолжил движение. Во время преследования один из полицейских применил табельное оружие, сделав один предупредительный выстрел в воздух и несколько - по колесам автомобиля. Машину удалось остановить на проселочной дороге. В результате стрельбы пострадавших нет.
"В иномарке находился 19-летний житель Петербурга, который в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции", - сказано в сообщении.
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ГУМВДЛенинградская областьТосноТосненский районПроисшествия
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