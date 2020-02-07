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Большая часть россиян покинула Китай через пункты пропуска в Приморье
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РИА Новости

Большая часть россиян покинула Китай через пункты пропуска в Приморье

12:30 07.02.2020 (обновлено: 12:59 07.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев - РИА Новости. Значительная часть россиян, желающих вернуться на родину из КНР через пункты пропуска в Приморье, уже приехали в регион, сообщает краевое правительство.
Эвакуация россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье началась 1 февраля. Также через границу вывозят граждан Китая, которые хотят вернуться на родину.
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"Большая часть желающих покинуть территорию Китая уже вернулись на родину. В пятницу, 7 февраля, через Краскино и Пограничный въехали два гражданина нашей страны. Несмотря на это, эвакуация будет продолжена. График мы откорректировали. Изменения коснутся только дат, время выезда остается прежним: 10.00 по китайскому времени", – отметил глава краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков, чьи слова приводятся в сообщении.
С начала эвакуации из КНР в Россию через Приморье въехали более 220 соотечественников.
Пункт пропуска "Пограничный" будет работать в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля. Далее в понедельник, среду и пятницу – 10, 12 и 14 февраля соответственно. Пункт пропуска "Краскино" будет работать 8, 11, 13 и 15 февраля. Россияне, которые приедут в приграничные города раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницами в Суйфэньхэ и Хуньчуне.
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