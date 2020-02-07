В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", — написала врач в Facebook (сейчас этот пост недоступен).
Вчера, 18:04Мова Гиппократа
Такая идея у стоматолога возникла после случая в маршрутке, когда водитель проигнорировал просьбу на русском языке об остановке, пояснив, что не понимает этот язык.
О том, начала ли она эксперимент и как он проходит, Козак-Кедич пока не сообщила.
С середины июля на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.