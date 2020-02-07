В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Стоматолог из Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский, сообщает Strana.ua

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", — написала врач в Facebook (сейчас этот пост недоступен).

Такая идея у стоматолога возникла после случая в маршрутке, когда водитель проигнорировал просьбу на русском языке об остановке, пояснив, что не понимает этот язык.

О том, начала ли она эксперимент и как он проходит, Козак-Кедич пока не сообщила.

С середины июля на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.