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2020-02-07T22:31+0300
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В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов
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РИА Новости

В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

12:32 07.02.2020 (обновлено: 22:31 07.02.2020)
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© Фото : страница Ирины Козак-Кедич в FacebookИрина Козак-Кедич
Ирина Козак-Кедич
© Фото : страница Ирины Козак-Кедич в Facebook
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский, сообщает Strana.ua.
"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", — написала врач в Facebook (сейчас этот пост недоступен).
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Такая идея у стоматолога возникла после случая в маршрутке, когда водитель проигнорировал просьбу на русском языке об остановке, пояснив, что не понимает этот язык.
О том, начала ли она эксперимент и как он проходит, Козак-Кедич пока не сообщила.
С середины июля на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.
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Украинский язык пациентам не упал ни в какое место, а адекватного другого стоматолога найти не составит труда.
7 февраля, 12:34
ИИИгорь Иванов
16620002
Ей самой требуется срочно доктор.
7 февраля, 12:37
Плахиш Кибальчиш
158100001
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