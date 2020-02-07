МСП Банк профинансировал создание школы единоборств в Южно-Сахалинске

Кредит в размере 0,5 миллиона рублей был выдан начинающей предпринимательнице для создания школы карате. Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых сроком на 3 года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Средства будут направлены предпринимателем на оплату аренды помещения, приобретение спортивного инвентаря и обеспечение плановых платежей, говорится в сообщении.

Отмечается, что начинающий предприниматель является действующим тренером региональной общественной организации "Спортивная Федерация кекусинкай Сахалинской области". Обучение в новом центре кекусинкай для детей и взрослых будет проходить в трех группах. Первая – оздоровительная группа "Маугли" для детей от 4-х до 7 лет. Вторая – тренировочная группа для ребят от 7 до 17 лет и взрослая – от 18 лет. В штат сотрудников центра планируется пригласить до 4-х тренеров.