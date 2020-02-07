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МСП Банк профинансировал создание школы единоборств в Южно-Сахалинске
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РИА Новости

МСП Банк профинансировал создание школы единоборств в Южно-Сахалинске

12:23 07.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МСП Банк предоставил финансирование индивидуальному предпринимателю для создания школы единоборств в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Кредит в размере 0,5 миллиона рублей был выдан начинающей предпринимательнице для создания школы карате. Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых сроком на 3 года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Средства будут направлены предпринимателем на оплату аренды помещения, приобретение спортивного инвентаря и обеспечение плановых платежей, говорится в сообщении.
Отмечается, что начинающий предприниматель является действующим тренером региональной общественной организации "Спортивная Федерация кекусинкай Сахалинской области". Обучение в новом центре кекусинкай для детей и взрослых будет проходить в трех группах. Первая – оздоровительная группа "Маугли" для детей от 4-х до 7 лет. Вторая – тренировочная группа для ребят от 7 до 17 лет и взрослая – от 18 лет. В штат сотрудников центра планируется пригласить до 4-х тренеров.
Финансирование предоставлено в рамках поддержки приоритетных для государства ниш, в частности развития спорта и женского молодежного предпринимательства согласно национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", уточнили в пресс-службе.
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