Эксперт рассказал, как обойти блокировку "умных телевизоров" Samsung

"Если пользователь хочет снять такую блокировку, то можно настроить неофициальные патчи ПО smart-ТV или создать проксированную сеть, то есть подключить smart-ТV к модему, который входит в интернет через прокси, через ту страну, в которой он должен работать (европейская или иная страна). И это, конечно, с одной стороны, снимет трудности, но с другой — пользователь, конечно, должен будет по сути переплачивать за проксирование, которое будет ему обходиться как тройной тариф домашнего интернета", — указал он.