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2020-02-07T18:14+0300
https://ria.ru/20200207/1564389843.html
Эксперт рассказал, как обойти блокировку "умных телевизоров" Samsung
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как обойти блокировку "умных телевизоров" Samsung

12:23 07.02.2020 (обновлено: 18:14 07.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПульт от телевизора Samsung
Пульт от телевизора Samsung
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Пульт от телевизора Samsung. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Обойти блокировку функций "умных телевизоров" (smart-ТV), которую начала компания Samsung, можно через прокси, однако в этом случае пользователь будет платить тройной тариф за домашний интернет, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее компания Samsung начала блокировать некоторые функции своих "умных телевизоров" (smart-ТV). Блокировку она объяснила тем, что речь идет об устройствах, предназначенных для использования в других регионах, которые "не сертифицированы для использования в российском регионе".
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6 февраля, 22:55
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Щельцин отметил, что такая блокировка функций устройств легальна: "такие полномочия предусмотрены в пользовательском соглашении".

"Если пользователь хочет снять такую блокировку, то можно настроить неофициальные патчи ПО smart-ТV или создать проксированную сеть, то есть подключить smart-ТV к модему, который входит в интернет через прокси, через ту страну, в которой он должен работать (европейская или иная страна). И это, конечно, с одной стороны, снимет трудности, но с другой — пользователь, конечно, должен будет по сути переплачивать за проксирование, которое будет ему обходиться как тройной тариф домашнего интернета", — указал он.

"Я думаю, что количество не сертифицированных для России телевизоров не очень велико, потому что это не так просто, как привезти, допустим, зарубежный телефон, который будет на 10-20-30 процентов дешевле, чем в России, за счет и валютных моментов, и подготовки аппарата. Я думаю, что телевизоров ввозят иностранных не больше десяти процентов, это самый максимум, фактически — наверное, пять-десять процентов", — добавил Щельцин.
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Арсений ЩельцинSamsungРоссияТехнологии
Популярные комментарии
Сам себя сунг. Смартфоны горят, телевизоры мудрят.
7 февраля, 12:30
vvab6
3280003
эксперт и какой тройной тариф за прокси. мда учится и еще раз учится всем экспертам. надеюсь не кофтун экспертом был.
7 февраля, 13:49
пппавел попов
3040003
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