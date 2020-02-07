Эксперт рассказал, как обойти блокировку "умных телевизоров" Samsung

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Обойти блокировку функций "умных телевизоров" (smart-ТV), которую начала компания Samsung, можно через прокси, однако в этом случае пользователь будет платить тройной тариф за домашний интернет, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее компания Samsung начала блокировать некоторые функции своих "умных телевизоров" (smart-ТV). Блокировку она объяснила тем, что речь идет об устройствах, предназначенных для использования в других регионах, которые "не сертифицированы для использования в российском регионе".
6 февраля, 22:55Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Щельцин отметил, что такая блокировка функций устройств легальна: "такие полномочия предусмотрены в пользовательском соглашении".
"Если пользователь хочет снять такую блокировку, то можно настроить неофициальные патчи ПО smart-ТV или создать проксированную сеть, то есть подключить smart-ТV к модему, который входит в интернет через прокси, через ту страну, в которой он должен работать (европейская или иная страна). И это, конечно, с одной стороны, снимет трудности, но с другой — пользователь, конечно, должен будет по сути переплачивать за проксирование, которое будет ему обходиться как тройной тариф домашнего интернета", — указал он.
"Я думаю, что количество не сертифицированных для России телевизоров не очень велико, потому что это не так просто, как привезти, допустим, зарубежный телефон, который будет на 10-20-30 процентов дешевле, чем в России, за счет и валютных моментов, и подготовки аппарата. Я думаю, что телевизоров ввозят иностранных не больше десяти процентов, это самый максимум, фактически — наверное, пять-десять процентов", — добавил Щельцин.