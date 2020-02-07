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Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москву на 9 мая
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РИА Новости

Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москву на 9 мая

12:13 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Юри Луйк не советует президенту страны Керсти Кальюлайд в случае получения приглашения ехать в Москву на парад 9 мая.
Юбилейные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы пройдут в российской столице 9 мая 2020 года.
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"Не советую, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. Министерство иностранных дел России выступило с заявлениями, которые касаются преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова-Риббентропа, о Польше и Чехии. В таком контексте пребывание почетным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику", - сказал Луйк в интервью газете Sakala в пятницу.
Сама Кальюлайд ранее отметила, что официальное приглашение из Москвы пока не поступало, а решение о возможной поездке она примет после консультаций с партнерами и союзниками.
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Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
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Керсти КальюлайдЮри ЛуйкДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МИД РФМоскваЭстонияВ мире
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7 февраля, 12:17
Vladidmir Kanygin
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