Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москву на 9 мая

Юбилейные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы пройдут в российской столице 9 мая 2020 года.

"Не советую, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. Министерство иностранных дел России выступило с заявлениями, которые касаются преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова-Риббентропа, о Польше и Чехии. В таком контексте пребывание почетным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику", - сказал Луйк в интервью газете Sakala в пятницу.

Сама Кальюлайд ранее отметила, что официальное приглашение из Москвы пока не поступало, а решение о возможной поездке она примет после консультаций с партнерами и союзниками.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.