Украинский министр раскритиковала позицию канала "1+1" о сериалах

"Не знаю, как там с владением государственным языком у какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется "1+1", но вот это вот "артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке" - это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости. Может, все-таки попытаются артисты? Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет" - это расписаться в собственной неполноценности", - написала Новосад на своей странице в Facebook.