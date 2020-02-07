Украинский министр раскритиковала позицию канала "1+1" о сериалах

КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает неуважением к обществу позицию телеканала "1+1", который снял ряд сериалов только на русском языке, обосновав это тем, что на украинском их смотрят хуже.
Ранее продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке, так как на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже.
"Не знаю, как там с владением государственным языком у какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется "1+1", но вот это вот "артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке" - это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости. Может, все-таки попытаются артисты? Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет" - это расписаться в собственной неполноценности", - написала Новосад на своей странице в Facebook.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".