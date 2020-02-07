Шойгу показали, как саперы смогут заряжать гаджеты от солнца

НАХАБИНО (Московская область), 7 фев - РИА Новости. Министру обороны Сергею Шойгу в пятницу показали новейшие средства из арсенала российских саперов, в том числе устройство для зарядки гаджетов от солнца и устройство, определяющие бомбы и мины по парам взрывчатки.
С перспективными образцами министр ознакомился в ходе визита в Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск в подмосковное Нахабино.
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В частности, Шойгу показали устройство, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.
Шойгу также ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца (по утверждению разработчика, смартфон заряжается за один час).
В лаборатории гидродинамических исследований при министре проверили, как держится на плаву при разном волнении и течении макет паромно-мостовой машины.