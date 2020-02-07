В Китае расследуют дело умершего врача, предупредившего о коронавирусе

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Специальная следственная группа центральной комиссии Компартии Специальная следственная группа центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины направится в город Ухань для проведения расследования ситуации, связанной со скончавшимся от коронавируса доктором Ли Вэньляном , который одним из первых в декабре сообщил о вспышке пневмонии, но власти не восприняли его слова всерьез, говорится в заявлении комиссии.

"С одобрения Центрального комитета Компартии Китая, центральная комиссия КПК по проверке дисциплины приняла решение направить следственную группу в город Ухань провинции Хубэй для проведения всестороннего расследования ситуации с доктором Ли Вэньляном", - говорится в заявлении ведомства.

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли Вэньляна распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.

На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.

Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации в субботу врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом.

Атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС, SARS) впервые был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев заболевания SARS, 813 человек скончались.