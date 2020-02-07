В Китае расследуют дело умершего врача, предупредившего о коронавирусе

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Специальная следственная группа центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины направится в город Ухань для проведения расследования ситуации, связанной со скончавшимся от коронавируса доктором Ли Вэньляном, который одним из первых в декабре сообщил о вспышке пневмонии, но власти не восприняли его слова всерьез, говорится в заявлении комиссии.
"С одобрения Центрального комитета Компартии Китая, центральная комиссия КПК по проверке дисциплины приняла решение направить следственную группу в город Ухань провинции Хубэй для проведения всестороннего расследования ситуации с доктором Ли Вэньляном", - говорится в заявлении ведомства.
В четверг одна из больниц города Ухань сообщила о кончине Ли Вэньляна.
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли Вэньляна распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.
На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.
6 февраля, 11:32В Китае рассказали о случаях коронавируса у иностранных граждан
Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации в субботу врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом.
Атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС, SARS) впервые был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев заболевания SARS, 813 человек скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV