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В Китае расследуют дело умершего врача, предупредившего о коронавирусе
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РИА Новости

В Китае расследуют дело умершего врача, предупредившего о коронавирусе

11:53 07.02.2020
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© REUTERS / Gan En Fund/Li WenliangДоктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
© REUTERS / Gan En Fund/Li Wenliang
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Специальная следственная группа центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины направится в город Ухань для проведения расследования ситуации, связанной со скончавшимся от коронавируса доктором Ли Вэньляном, который одним из первых в декабре сообщил о вспышке пневмонии, но власти не восприняли его слова всерьез, говорится в заявлении комиссии.
"С одобрения Центрального комитета Компартии Китая, центральная комиссия КПК по проверке дисциплины приняла решение направить следственную группу в город Ухань провинции Хубэй для проведения всестороннего расследования ситуации с доктором Ли Вэньляном", - говорится в заявлении ведомства.
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В четверг одна из больниц города Ухань сообщила о кончине Ли Вэньляна.
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли Вэньляна распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.
На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.
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Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации в субботу врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом.
Атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС, SARS) впервые был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев заболевания SARS, 813 человек скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
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Ли ВэньлянРаспространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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