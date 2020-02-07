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Крашенинников оценил понятие "многонациональный народ" в Конституции
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РИА Новости

Крашенинников оценил понятие "многонациональный народ" в Конституции

11:29 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению поправки в Конституцию РФ Павел Крашенинников считает, что в преамбуле основного закона не следует менять понятие "многонациональный народ" и вносить уточнение про русский и другие народы.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин предложил рабочей группе внести в преамбулу Конституции поправку о русских. По мнению парламентария, вводную часть основного закона надо изложить следующим образом: "Мы, русские в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединённый общей судьбой на родной земле".
"Мне на данный момент больше нравится "многонациональный народ". Я воспитывался в такой семье, где все были вместе, это моя точка зрения. Мне кажется, не надо такое деление делать, здесь уже все очень корректно", - заявил Крашенинников в эфире радиостанции "Комсомольская правда" на просьбу прокомментировать такое предложение.
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