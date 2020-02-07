Названы самые популярные трейлеры к фильмам, номинированным на "Оскар"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Компания Google представила рейтинг самых популярных трейлеров к картинам, которые в этом году номинировали на "Оскар". Список был составлен на основе количества просмотров официальных видео на YouTube по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

На первом месте оказался ролик к психологическому триллеру Тодда Филлиппса "Джокер". Артур Флек (Хоакин Феникс) — житель Готэма. Он наблюдается у психиатра и мечтает стать комиком. Но его не замечают. А если обращают внимание, то начинают издеваться. Но никто даже не предполагает, на что он способен, когда разозлится.

Второе место по количеству просмотров заняло видео к комедийной драме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях.

Действие происходит в Лос-Анджелесе в конце 1960-х. Актер одной роли Рик Далтон вместе со своим дублером Клиффом Бутом стараются остаться в мире кино. Пока случайно не знакомятся с известным режиссером Романом Полански и его женой Шерон Тейт, которые сняли дом по соседству.

Третье место получил трейлер военной драмы Сэма Мендеса "1917" об одном из эпизодов Первой мировой войны.

Двум офицерам предстоит за короткое время пересечь вражескую территории и доставить приказ об отмене наступления, чтобы спасти 1600 солдат, в том числе брата одного из главных героев.

Четвертое место занял ролик к комедийно-драматическому фильму "Кролик Джоджо" о дружбе застенчивого мальчика по имени Йоханнес с воображаемым Адольфом Гитлером.

Пятую позиция у видео южнокорейской ленты "Паразиты". Семья безработных живет за счет обмана богатых людей. Они выдают себя не за тех, кем являются на самом деле, но однажды совершают роковую ошибку.

Трейлер к картине "Ford против Ferrari", основанной на реальной истории гонки Ле-Манн в 1966 году, расположился на шестом месте.

Видео к "Маленьким женщинам", экранизации одноименного романа Луизы Мэй Олкотт, заняло седьмое место. В картине рассказывают историю взросления четырех сестер в Новой Англии во время Гражданской войны.

На восьмое место попал трейлер к криминальной драме Мартина Скорсезе "Ирландец" с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях.