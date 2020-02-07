Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-07T13:18+0300
https://ria.ru/20200207/1564386291.html
Названы самые популярные трейлеры к фильмам, номинированным на "Оскар"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564386627_69:0:2284:1246_1036x0_80_0_0_f06b5535969a881fb0e22668b291f1ab.jpg
РИА Новости

Названы самые популярные трейлеры к фильмам, номинированным на "Оскар"

13:18 07.02.2020
214
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Компания Google представила рейтинг самых популярных трейлеров к картинам, которые в этом году номинировали на "Оскар". Список был составлен на основе количества просмотров официальных видео на YouTube по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
На первом месте оказался ролик к психологическому триллеру Тодда Филлиппса "Джокер". Артур Флек (Хоакин Феникс) — житель Готэма. Он наблюдается у психиатра и мечтает стать комиком. Но его не замечают. А если обращают внимание, то начинают издеваться. Но никто даже не предполагает, на что он способен, когда разозлится.
Второе место по количеству просмотров заняло видео к комедийной драме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях.
Действие происходит в Лос-Анджелесе в конце 1960-х. Актер одной роли Рик Далтон вместе со своим дублером Клиффом Бутом стараются остаться в мире кино. Пока случайно не знакомятся с известным режиссером Романом Полански и его женой Шерон Тейт, которые сняли дом по соседству.
Третье место получил трейлер военной драмы Сэма Мендеса "1917" об одном из эпизодов Первой мировой войны.
Двум офицерам предстоит за короткое время пересечь вражескую территории и доставить приказ об отмене наступления, чтобы спасти 1600 солдат, в том числе брата одного из главных героев.
Четвертое место занял ролик к комедийно-драматическому фильму "Кролик Джоджо" о дружбе застенчивого мальчика по имени Йоханнес с воображаемым Адольфом Гитлером.
Пятую позиция у видео южнокорейской ленты "Паразиты". Семья безработных живет за счет обмана богатых людей. Они выдают себя не за тех, кем являются на самом деле, но однажды совершают роковую ошибку.
Трейлер к картине "Ford против Ferrari", основанной на реальной истории гонки Ле-Манн в 1966 году, расположился на шестом месте.
Видео к "Маленьким женщинам", экранизации одноименного романа Луизы Мэй Олкотт, заняло седьмое место. В картине рассказывают историю взросления четырех сестер в Новой Англии во время Гражданской войны.
На восьмое место попал трейлер к криминальной драме Мартина Скорсезе "Ирландец" с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях.
Ролик к драме "Брачная история" с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон в главных ролях занял девятое место.
220000
КультураДжо ПешиМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыСкарлетт ЙоханссонЛеонардо Ди КаприоХоакин ФениксКвентин ТарантиноРоберт Де НироСэмюэль МендесYouTubeБрэд Питт (Уильям Бредли)Лос-АнджелесМартин СкорсезеСША
Рекомендуем
Кадр из клипа Meek Mill - Believe (feat. Justin Timberlake)
Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
В Гонконге отменили крупную международную выставку из-за коронавируса
Актер Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин попал в больницу
Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
Новый рекорд посещаемости побит на выставке Сальвадора Дали в Манеже
Бюст Гомера в Лувре
Фестиваль раннехристианского искусства пройдет в Москве
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории опроверг сообщения о "заморозке" закона о церквях
Актер Игорь Ливанов
Игорь Ливанов подтвердил, что его не пустили на гастроли на Украину
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Во ФСИН положительно оценили рост числа священников в ОНК
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Суд отложил рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького
Церковь Спаса на Берестове в Киеве
Миссия ЮНЕСКО в Киеве изучит состояние главных религиозных памятников
Сергей Ряховский
Ряховский назвал Альянс религиозных свобод политической организацией
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
СМИ: власти Черногории готовы приостановить действие закона о церквях
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Эксперт назвал Альянс религиозных свобод инструментом вмешательства
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
РПЦ поблагодарила власти за оперативную эвакуацию россиян из Китая
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
В Черногории полиция согласилась охранять протесты верующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния