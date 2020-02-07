Генерал прокомментировал инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Использовать для прикрытия и блокирования действий ПВО безоружные самолеты, в том числе гражданские, становится тактическим приемом израильских ВВС, полагает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО (Россия) генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что заходивший на посадку под Дамаском лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских истребителей F-16. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу Хмеймим

"Израильские военные берут на вооружение тактику прикрываться безоружными самолетами, в том числе гражданскими... Этот прием делает налеты на сирийские объекты безопасными для израильских ВВС, поскольку серьезно ограничивает действия сирийской ПВО, которые опасаются сбить по ошибке пассажирские самолеты. Но под вопросом находится моральный аспект таких действий", - заявил генерал РИА Новости.

По его мнению, атака израильских ВВС в период, когда в зоне действий военных самолетов находился гражданский авиалайнер, не могла быть простым совпадением.

Пассажирские рейсы во всем мире летают в известных высотных эшелонах, а все гражданские самолеты израильские РЛС "отчетливо видят и идентифицируют".

"Наверняка израильтяне знали расписание и график регулярных рейсов в этом регионе и могли перенести время ударов", - считает Горбенко.

Генерал утверждает, что ранее ни одна страна в мире не прикрывалась безоружными самолетами. Для ВВС России, по его мнению, эта тактика "совершенно неприемлема".