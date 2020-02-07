Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T11:17+0300
https://ria.ru/20200207/1564385683.html
Генерал прокомментировал инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/152877/71/1528777159_108:0:1481:773_1036x0_80_0_0_aad0540a4168eb003587623d6043c78f.jpg
РИА Новости

Генерал прокомментировал инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии

11:17 07.02.2020
3655
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Использовать для прикрытия и блокирования действий ПВО безоружные самолеты, в том числе гражданские, становится тактическим приемом израильских ВВС, полагает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО (Россия) генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что заходивший на посадку под Дамаском лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских истребителей F-16. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу Хмеймим.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Вчера, 07:12Война в Сирии
Небензя объяснил связь между заседаниями СБ ООН и событиями в Сирии
"Израильские военные берут на вооружение тактику прикрываться безоружными самолетами, в том числе гражданскими... Этот прием делает налеты на сирийские объекты безопасными для израильских ВВС, поскольку серьезно ограничивает действия сирийской ПВО, которые опасаются сбить по ошибке пассажирские самолеты. Но под вопросом находится моральный аспект таких действий", - заявил генерал РИА Новости.
По его мнению, атака израильских ВВС в период, когда в зоне действий военных самолетов находился гражданский авиалайнер, не могла быть простым совпадением.
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Вчера, 01:55Война в Сирии
Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
Пассажирские рейсы во всем мире летают в известных высотных эшелонах, а все гражданские самолеты израильские РЛС "отчетливо видят и идентифицируют".
"Наверняка израильтяне знали расписание и график регулярных рейсов в этом регионе и могли перенести время ударов", - считает Горбенко.
Первая группа детей, вывезенная из лагеря Аль-Холь
Вчера, 00:34Война в Сирии
Из Сирии эвакуировали 26 российских детей
Генерал утверждает, что ранее ни одна страна в мире не прикрывалась безоружными самолетами. Для ВВС России, по его мнению, эта тактика "совершенно неприемлема".
Месяц назад на Ближнем Востоке уже случилась трагедия с пассажирским самолетом: в начале января иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту, приняв его за вражескую цель. Трагическая случайность произошла во время противостояния Ирана с США после убийства генерала Касема Сулеймани и ответного удара по американским базам в Ираке.
161208046
Обсудить 10
Война в СирииХмеймимВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Как же они могли прикрыться, когда в предыдущей статье сказанно, что израильские самолёты в воздушное пространство Сирии не заходили.
7 февраля, 11:26
Black Scorpion
61000321
Самолеты находились в воздушном пространстве Израиля, а это более 200 км от аэропорта Дамаска. Как на таком расстоянии можно прикрыться.
7 февраля, 11:48
Good Time
2400009
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция Грозного проверит обстоятельства инцидента с журналисткой
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Эксперт прокомментировал обстрел пассажирского самолета в Сирии
Израильский истребитель F-16
Израильская армия не комментирует заявление о едва не сбитом лайнере
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Китае расследуют дело умершего врача, предупредившего о коронавирусе
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Станция Пушкинская московского метрополитена
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Стоп-кадр видео авиаудара Израиля по Сирии
Сирия намерена укрепить системы ПВО после авиаударов Израиля
Председатель правительства Михаил Мишустин
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
Школа
В Приморье учительница объясняла правила на примере нецензурной фразы
Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Ирина Козак-Кедич
В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов
Флаг Ирана. Архивное фото
В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния