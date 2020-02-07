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ФАС зафиксировала повышение цен на медицинские маски в январе
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РИА Новости

ФАС зафиксировала повышение цен на медицинские маски в январе

11:12 07.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах, ведомство готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков, сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.
"Антимонопольным ведомством совместно с Росздравнадзором был проведен оперативный мониторинг цен на медицинские маски в регионах России. Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2-2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз", - сказал Цариковский, слова которого приводятся в релизе службы.
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По его словам, ведомству удалось выявить, что цены на медицинские маски подняли не только аптеки. "Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене. На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трехслойные маски в 10 раз", - указал замглавы службы.
"Антимонопольное ведомство продолжает внимательно мониторить ситуацию с ценами на медицинские маски. В случае, если мы выявим злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных производителей или оптовиков, а также сговоры и картели, нами будут применены все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жёсткие наказания за картель", - подчеркнул Цариковский.
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Кроме того, ФАС считает, что в настоящее время как никогда необходима скоординированная работа региональных властей по аналогии с той, которая идет на правительственном уровне.
"Должен быть создан оперативный штаб с участием администрации субъектов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов. В некоторых регионах такая работа уже отлажена. В Санкт-Петербурге, где была сложная ситуация с ценами на маски, уже создан оперативный штаб", - указал замруководителя ФАС.
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Дальний ВостокФедеральная антимонопольная служба РФРосздравнадзорАндрей ЦариковскийМоскваАдыгеяЭкономика
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