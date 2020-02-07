ФАС зафиксировала повышение цен на медицинские маски в январе

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах, ведомство готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков, сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

"Антимонопольным ведомством совместно с Росздравнадзором был проведен оперативный мониторинг цен на медицинские маски в регионах России. Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2-2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз", - сказал Цариковский, слова которого приводятся в релизе службы.

По его словам, ведомству удалось выявить, что цены на медицинские маски подняли не только аптеки. "Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене. На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трехслойные маски в 10 раз", - указал замглавы службы.

"Антимонопольное ведомство продолжает внимательно мониторить ситуацию с ценами на медицинские маски. В случае, если мы выявим злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных производителей или оптовиков, а также сговоры и картели, нами будут применены все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жёсткие наказания за картель", - подчеркнул Цариковский.

Кроме того, ФАС считает, что в настоящее время как никогда необходима скоординированная работа региональных властей по аналогии с той, которая идет на правительственном уровне.