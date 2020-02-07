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Заключенные курских колоний сошьют десять тысяч медицинских масок
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РИА Новости

Заключенные курских колоний сошьют десять тысяч медицинских масок

11:05 07.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
БРЯНСК, 7 фев – РИА Новости. Заключенные курских колоний в ближайшее время сошьют более 10 тысяч медицинских масок для собственных нужд, сообщает пресс-служба УФСИН России по Курской области.
"На швейных участках, которые находятся в каждом исправительном учреждении Курской области, осужденные приступили к пошиву медицинских масок для собственных нужд. Маски шьются из нетканого материала, в ближайшие дни будут отшиты более 10000 масок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что маски, изготовленные на пенитенциарных производственных участках, ничем не уступают аптечным.
Ранее сообщалось, что ФАС зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски почти во всех регионах России. Ведомство готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная антимонопольная служба РФКурская областьРоссияОбщество
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