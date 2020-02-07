Заключенные курских колоний сошьют десять тысяч медицинских масок

"На швейных участках, которые находятся в каждом исправительном учреждении Курской области, осужденные приступили к пошиву медицинских масок для собственных нужд. Маски шьются из нетканого материала, в ближайшие дни будут отшиты более 10000 масок", - говорится в сообщении.