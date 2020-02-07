Эксперт прокомментировал обстрел пассажирского самолета в Сирии

Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото

Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску

© Фото : SANA Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пассажирские самолеты будут подвергаться опасности, пока продолжаются Пассажирские самолеты будут подвергаться опасности, пока продолжаются израильские авиаудары по сирийской территории, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Ранее Минобороны России сообщило, что заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском. Самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим". Инцидент произошел после 2 часов ночи в четверг, когда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. В ответ сирийские правительственные войска активно применяли зенитные ракетные комплексы ПВО.

Эксперт отметил, что осуществлять координацию между сирийскими и израильскими военными, чтобы предотвратить подобные инциденты, в текущих условиях невозможно: стороны, фактически, находятся в состоянии войны.

"Координация может быть только в одном случае: прекратите бомбить территорию, давайте решать по-другому. Но этого не происходит", - заявил Чупрыгин.

При этом во взаимодействии меду российскими и израильскими военными, видимо, есть некоторые затруднения, которые связаны с позицией текущего руководства Израиля, считает эксперт.

"Скорее всего, это связано с внутренней ситуацией в Израиле. Нетаньяху пытается выиграть очередные выборы, а у него план для победы на выборах связан с жесткой политикой вовне, то есть в отношении Ирана, в отношении "Хезболлы", в отношении Сирии", - пояснил Чупрыгин.

При этом избежать жертв, вероятно, удалось благодаря реакции сирийских авиадиспетчеров.