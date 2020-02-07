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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T11:01+0300
https://ria.ru/20200207/1564384732.html
Эксперт прокомментировал обстрел пассажирского самолета в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:74:3510:2048_1036x0_80_0_0_f723b93f9d5456fdd1159e6c05295676.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал обстрел пассажирского самолета в Сирии

11:01 07.02.2020
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© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пассажирские самолеты будут подвергаться опасности, пока продолжаются израильские авиаудары по сирийской территории, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Ранее Минобороны России сообщило, что заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском. Самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим". Инцидент произошел после 2 часов ночи в четверг, когда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. В ответ сирийские правительственные войска активно применяли зенитные ракетные комплексы ПВО.
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Эксперт отметил, что осуществлять координацию между сирийскими и израильскими военными, чтобы предотвратить подобные инциденты, в текущих условиях невозможно: стороны, фактически, находятся в состоянии войны.
"Координация может быть только в одном случае: прекратите бомбить территорию, давайте решать по-другому. Но этого не происходит", - заявил Чупрыгин.
При этом во взаимодействии меду российскими и израильскими военными, видимо, есть некоторые затруднения, которые связаны с позицией текущего руководства Израиля, считает эксперт.
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"Скорее всего, это связано с внутренней ситуацией в Израиле. Нетаньяху пытается выиграть очередные выборы, а у него план для победы на выборах связан с жесткой политикой вовне, то есть в отношении Ирана, в отношении "Хезболлы", в отношении Сирии", - пояснил Чупрыгин.
При этом избежать жертв, вероятно, удалось благодаря реакции сирийских авиадиспетчеров.
"Если начинается воздушная атака, то средства ПВО должны эту атаку видеть. Это означает, что станции управления воздушным движением аэропорта должны заранее предупредить все гражданские лайнеры, которые находятся на подлете, чтобы они не входили в зону", - сказал Чупрыгин, добавив, что пассажирский самолет обязаны были перенацелить на другой аэродром, в данном случае им оказался "Хмеймим".
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