В Дагестане более 84 тысяч человек остались без света из-за непогоды

"Седьмого февраля с 06.00 в результате неблагоприятных погодных условий (очень сильный ветер до 28 м/с, дождь со снегом) происходят массовые аварийные отключения в сетях 6-10 кВ (МРСК Северного Кавказа)", - указывается в документе.