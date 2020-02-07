В Дагестане более 84 тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 84,8 тысячи человек остались без электричества в нескольких районах Дагестана из-за сильного ветра и дождя со снегом, сообщается в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
"Седьмого февраля с 06.00 в результате неблагоприятных погодных условий (очень сильный ветер до 28 м/с, дождь со снегом) происходят массовые аварийные отключения в сетях 6-10 кВ (МРСК Северного Кавказа)", - указывается в документе.
По информации министерства, на 09.00 отключено 48 линий электропередачи 6-10 кВ.
Сообщается, что без электроснабжения остались бытовые потребители в 249 населенных пунктах Сергокалинского, Буйнакского, Карабудахкентского, Ботлихского, Шамильского, Хунзахского, Акушинского, Тляратинского, Левашинского, Сулейманстальского, Дербентского, Магарамкентского районов. Мощность отключенных потребителей - 56,5 МВт.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 62 бригады в составе 215 человек и 52 единицы спецтехники.