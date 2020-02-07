Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T10:43+0300
https://ria.ru/20200207/1564383474.html
В Дагестане более 84 тысяч человек остались без света из-за непогоды
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:0:3251:1829_1036x0_80_0_0_25f875d0c7e8b332da3b8fece6b33a51.jpg
РИА Новости

В Дагестане более 84 тысяч человек остались без света из-за непогоды

10:43 07.02.2020
279
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 84,8 тысячи человек остались без электричества в нескольких районах Дагестана из-за сильного ветра и дождя со снегом, сообщается в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
"Седьмого февраля с 06.00 в результате неблагоприятных погодных условий (очень сильный ветер до 28 м/с, дождь со снегом) происходят массовые аварийные отключения в сетях 6-10 кВ (МРСК Северного Кавказа)", - указывается в документе.
Здание аэропорта Норильск
Вчера, 08:11
Трассу до норильского аэропорта открыли для движения после ограничений
По информации министерства, на 09.00 отключено 48 линий электропередачи 6-10 кВ.
Сообщается, что без электроснабжения остались бытовые потребители в 249 населенных пунктах Сергокалинского, Буйнакского, Карабудахкентского, Ботлихского, Шамильского, Хунзахского, Акушинского, Тляратинского, Левашинского, Сулейманстальского, Дербентского, Магарамкентского районов. Мощность отключенных потребителей - 56,5 МВт.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 62 бригады в составе 215 человек и 52 единицы спецтехники.
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега
6 февраля, 09:41
На Украине 600 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
000200
Обсудить 0
РоссияДагестанПроисшествия
Рекомендуем
Израильский истребитель F-16
Израильская армия не комментирует заявление о едва не сбитом лайнере
Снегопад в Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение
Медицинские маски
Заключенные курских колоний сошьют десять тысяч медицинских масок
Полиция штата Аляска
На Аляске пять человек погибли при крушении самолета
Пляж одного из отелей в Анталье, Турция
Посол в Анкаре назвал число россиян, умерших на отдыхе в Турции
Продажа медицинских масок в аптеке
Власти Дагестана контролируют обеспечение аптек медицинскими масками
Продажа туров в Турцию
Турагенты рассказали о покупательской способности россиян
Статуя Фемиды в суде
Житель Астрахани получил 22 года колонии за насилие над девочками
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ростовской области три ребенка пострадали в ДТП
Пожарный
Москвич из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Ухане более 30 роботов помогают бороться с коронавирусом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция Грозного проверит обстоятельства инцидента с журналисткой
Самолет авиакомпании Азимут
Летевший в Петербург самолет вернулся в Ростов-на-Дону
Пригородная электричка на одной из подмосковных станций
В Москве сломалась электричка на Киевском направлении
Кофе
В Югре работница закусочной отбилась от грабителя горячим кофе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния