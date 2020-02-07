Посол в Анкаре назвал число россиян, умерших на отдыхе в Турции

АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Более 150 граждан Более 150 граждан РФ погибли в прошлом году на средиземноморских курортах Турции и 31 - в стамбульском консульском округе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов

"Турпоток из России в Турцию продолжает расти. В 2018 году мы говорили о 6 миллионах, за прошедший год число туристов увеличилось еще на 17% и превысило 7 миллионов человек. Однако, говоря о рекордах, следует вспомнить и о более печальных вещах. Как это ни грустно констатировать, но за прошедший туристический сезон на средиземноморских курортах Турции погибли 154 наших гражданина, в стамбульском консульском округе – еще 31 человек, выполнены 68 санитарно-медицинских эвакуаций", - сказал Ерхов.

По его словам, эти цифры немного меньше, чем в 2018 году, но они "весьма и весьма неприятные".

"Если сравнивать с 2018 годом, в прошлом году не зафиксировано массовых случаев обращений граждан с жалобами на рото- и энтеровирусные инфекции, при этом жалобы на качество питания и отдельные случаи отравления, конечно же, были. Слава богу, удалось избежать крупных, серьезных ДТП с туристическими автобусами. Зато значительно возросло количество смертей наших граждан в результате утопления, особенно это касается детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по-прежнему высок процент дорожно-транспортных происшествий с российскими туристами – пешеходами, опять зафиксированы несчастные случаи с гражданами, занимавшимися экстремальными видами спорта.