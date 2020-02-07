Алексей Ерхов: системой "все включено" в Турции не надо злоупотреблять

Накануне Дня дипломата посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал в интервью РИА Новости об итогах российско-турецкого сотрудничества за прошлый год, который принес новый рекорд в туризме. Число россиян, отдохнувших в Турции, превысило семь миллионов, но это омрачилось тем, что на средиземноморских курортах Турции и в Стамбульском консульском округе скончались 185 граждан РФ. Российский дипломат рассказал о необходимых мерах безопасности на отдыхе в Турции, а также затронул проблемы, возникающие при смешанных браках между гражданами двух стран.

— Каковы итоги российско-турецкого сотрудничества за прошлый год? Почему страны по-прежнему еще очень далеки от заявленной президентами двух стран цифры в 100 миллиардов долларов торгового оборота?

— Отношения между нашими странами продолжают успешно развиваться. Набирает обороты политический диалог: в 2019 году состоялось рекордное количество встреч и телефонных разговоров между президентами наших стран. Вопросы двустороннего взаимодействия регулярно обсуждаются в ходе заседаний Совета сотрудничества высшего уровня, которое в этом году состоится в Турции, а также на уровне профильных министерств и ведомств.

Интересно, что когда я перед Новым годом "чистил" кабинет, разбирал старые бумаги, смотрел, в частности, документы трехлетней давности, обнаружил, что многие конкретные вопросы, которые стояли перед нами тогда, уже давно сняты с повестки дня и нашли решение, причем не столько на высшем уровне, сколько в рамках работающих двусторонних механизмов. И это правильно, это хорошо.

На днях я встречался с вновь избранным сопредседателем российско-турецкого Делового совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK). В ходе беседы с ним и рядом членов этого бизнес-объединения мы констатировали, что вот уже два года подряд товарооборот между нашими странами составляет 25 миллиардов долларов. Наверное, в существующей системе координат это и есть тот объем, на который мы можем рассчитывать. Мало ли, много ли, но это "объективная реальность, данная нам в ощущении".

Что же касается 100 миллиардов долларов, то это перспективная цель. Если хотите, воплощенная в цифру мечта. В том числе наших двух президентов. Реальна ли она? Наверное, да. Но тут нужно (и хорошо, что это понимает турецкий бизнес) искать новые формы и возможности, новые рынки, развивать промышленную кооперацию и совместные производства, внедрять прогрессивные инновации, налаживать межрегиональные связи там, где есть потенциал, а они еще не установлены и так далее.

— Как вы могли бы оценить итоги последнего туристического года?

— Турпоток из России в Турцию продолжает расти. В 2018 году мы говорили о шести миллионах, за прошедший год число туристов увеличилось еще на 17% и превысило семь миллионов человек.

Однако, говоря о рекордах, следует вспомнить и о более печальных вещах. Как это ни грустно констатировать, но за прошедший туристический сезон на средиземноморских курортах Турции погибло 154 наших гражданина, в Стамбульском консульском округе – еще 31 человек, выполнено 68 санитарно-медицинских эвакуаций. Это немного меньше, чем в прошлом году, но цифры, согласитесь, весьма и весьма неприятные.

Если сравнивать с 2018 годом, в прошлом году не зафиксировано массовых случаев обращений граждан с жалобами на рото- и энтеровирусные инфекции (при этом жалобы на качество питания и отдельные случаи отравления, конечно же, были). Слава богу, удалось избежать крупных серьезных ДТП с туристическими автобусами. Зато значительно возросло количество смертей наших граждан в результате утопления (особенно это касается детей). По-прежнему высок процент дорожно-транспортных происшествий с нашими туристами-пешеходами, опять зафиксированы несчастные случаи с гражданами, занимавшимися экстремальными видами спорта. Но основная масса летальных исходов все-таки была спровоцирована обострением хронических заболеваний (сердечно-сосудистые, инфаркт, инсульт, цирроз и так далее).

— Какие советы вы могли бы дать российским туристам, чтобы избежать неприятностей во время отдыха в Турции?

— В связи с тем, что очень много летальных исходов спровоцировано ранее диагностированными хворями, конечно, главный совет нашим туристам – при планировании отдыха учитывать, что Турция это страна с иными, чем в России, климатическими условиями, в высокий сезон температуры превышают 40 градусов. Конечно, не следует злоупотреблять столь распространенной в турецких отелях системой "все включено". Нужно стараться быть более внимательными в городе, помнить, что турецкие водители не всегда пропускают пешеходов, даже если вы переходите дорогу в установленном месте, на "зебре". Во многих отелях развита система детской анимации и так называемых мини-клубов, но нужно всегда отдавать себе отчет, что персонал может просто недоглядеть, поэтому, безусловно, нужно самим следить за ними.

— Что нужно делать, чтобы статистика несчастных случаев шла вниз?

— Конечно, нам надо анализировать ситуацию: как улучшить спасательную службу каждого отдельного отеля, систему безопасности плавательных бассейнов и аквапарков.

Мы, разумеется, ставим перед турецкой стороной вопросы о необходимости лицензирования и надлежащего инспектирования фирм, предлагающих услуги по экстремальным видам спорта. Продолжаем поднимать перед местными властями тему о необходимости принятия дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологической защиты гостей из России. Надо отметить, что двустороннее сотрудничество между соответствующими службами двух стран развивается. Перед предстоящим сезоном на весну намечаем ряд совместных мероприятий по этой линии.

— Информируют ли турецкие власти посольство РФ о ходе расследования резонансных трагических случаев с российскими туристами?

— Что касается резонансных случаев, хочется вновь, в который уже раз напомнить нашим гражданам о том, что, отправляясь на отдых за рубеж, в частности в Турцию, мы вверяем свое здоровье и безопасность соответствующим властям и органам этой страны. Это значит, что нам приходится полагаться на турецкую систему здравоохранения, охраны порядка, правосудия и так далее. А покупая страховку, что называется, стандартную, по минимуму, нужно осознавать, что она может эффективно сработать лишь при каких-то несложных медицинских вмешательствах, но на более тяжелые случаи (в том числе при обострении хронических заболеваний) ее возможностей просто не хватает.

Как пример, вы приобретаете страховку за 10-20 долларов и думаете, что у вас все схвачено. Но что-то, не дай бог, происходит, вас госпитализируют. Один день пребывания в клинике вам обходится примерно в 300 долларов, операция средней сложности – от 5000 долларов, а максимальное покрытие купленной вами страховки – 30000 долларов. А ведь надо еще как-то выехать и, не дай бог, на специальном самолете со специальным оборудованием.

Нашим страховым компаниям следовало бы задуматься о совершенствовании своей системы работы. Необходимо разрабатывать новые, расширенные формы медицинского страхования с повышенными лимитами страхового покрытия, с включением по возможности консультационных и правовых услуг. Скажем, абсолютно недопустимы ситуации, когда простую страховку продают женщине на последних месяцах беременности. Один только многочасовой перелет, не говоря уже о жарком климате, может неблагоприятно сказаться на здоровье. А преждевременные роды всегда чреваты огромными расходами, и об этом нужно думать и родителям, и страховой компании тоже.

И здесь пример. Родовспоможение при осложняющих факторах может стоить вам до 30 000 долларов. Если роды преждевременные, то недоношенного ребенка помещают в кувез. Один день нахождения малыша в инкубаторе обходится до 1000 долларов, и еще неизвестно, сколько он там пролежит, ведь вряд ли его выпишут при весе в 1,5 килограмма. Обо всем этом надо думать при планировании отдыха. Также нужно бы задуматься об ответственности врачей, выписывающих справки о возможности перелетов и пребывания в жарком климате пациенткам на поздних сроках беременности.

Что касается вопиющего случая с погибшей в Бодруме 12-летней Алисой Адамовой (погибшей после несчастного случая, когда ее руку засосало в трубу отельного бассейна – прим. ред.), то как нам буквально несколько дней назад сообщил турецкий МИД в ответ на наши запросы, "следствие продолжается в установленном порядке". На нашем контроле находится также дело о гибели в августе этого года в аквапарке Аланьи Ольги Десятовой. По результатам последней встречи наших дипломатов с представителями генпрокуратуры, получена копия заключения. В нем указано, что основная ответственность должна быть возложена на спасателей, которые не осуществляли эффективный контроль и наблюдение за людьми в бассейне. К большому сожалению, вопрос о сроках начала судебного разбирательства остается неясным. Здесь нужно понимать: наши туристы, приезжая на отдых в Турцию, оказываются совершенно в другой стране со своей судебной и правоохранительной системой, которая работает так, как она работает, порой очень медленно. Результаты вскрытия и заключения о причинах смерти мы получаем далеко не сразу, а в лучшем случае через несколько месяцев после происшествия, это связано с особенностями здешних бюрократических механизмов. Чисто технически возможность ускорить эти процессы бывает далеко не всегда. Судебная машина тоже работает очень медленно. Бывает, что дела здесь рассматриваются, без преувеличения, годами, а стремление как-то ускорить судопроизводство квалифицируется как вмешательство, оказание воздействия на суд. А уж попытка устроить под камеру скандал – в больнице, отеле, где-нибудь еще, тем более в суде – может попросту оказаться чреватой административным или уголовным наказанием, в том числе реальным сроком. В таких ситуациях турецкая Фемида выносит решения очень оперативно.

— Многие россиянки выходят замуж за граждан Турции, и не всегда удачно, много конфликтов вокруг судьбы детей. Сотрудникам консульских отделов и консульств наверняка часто приходится сталкиваться с подобными вопросами?

— Как писал классик, "все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Я рад констатировать, что подавляющее большинство смешанных браков в Турции попадает под определение "счастливой семьи". Они живут в гармонии, воспитывают детей, которые, овладевая двумя языками и впитывая в себя национальные особенности и культурные коды наших стран, становятся еще одним мостиком дружбы, призванным укреплять взаимопонимание и доверие между народами России и Турции.

К сожалению, имеются и случаи противоположного свойства. Как говорится, кое-где у нас порой бывает, что брак не удался. Тогда нашим гражданкам надо понимать, что отец их общих детей может легко запретить выезд из Турции не столько супруге, сколько детям. Часто нашим гражданкам удается находить справедливость в турецких судах, которые выносят решения по бракоразводным процессам и судьбе детей в их пользу, однако не всегда получается исполнить эти решения, удовлетворительный вердикт суда не значит, что мать сможет беспрепятственно покинуть Турцию с ребенком. Бывают и такие ранящие душу случаи, когда вопреки постановлениям суда отец забирает детей, запрещает матери с ними видеться, инициируются встречные судебные процессы и решения, а правоприменительная практика попросту оказывается не способна обеспечить возвращение детей к матери.

— В таком случае на что в первую очередь следует обратить внимание нашим девушкам, желающим вступить в брак с турками?

— Нашим гражданкам мы могли бы порекомендовать для начала ознакомиться с национально-культурными, религиозными особенностями жизни в Турции, местным менталитетом, укладом турецкой семьи, который несколько отличается от семейных порядков в нашей стране, здраво оценить свои возможности подстроиться под новые жизненные условия. Хорошо было бы составить хотя бы общее представление о законодательстве Турции и правоприменительной практике, о действующих процедурах при заключении брака с иностранцами. В частности, например, обязательно следует легализовать брак на территории Турции, если вы его заключили в России; не медлить с оформлением российского гражданства детям, если вы, конечно, этого хотите. При этом надо помнить, что по турецкому законодательству, вне зависимости от гражданства ребенка, если один из родителей является гражданином Турции, то до совершеннолетия данный ребенок считается гражданином Турции автоматически. В этом случае при рассмотрении здесь дел по вопросам опекунства над несовершеннолетними детьми турецкие суды, как правило, будут исходить именно из этой презумпции.

— А если возникают проблемы?

— В одной из предыдущих загранкомандировок один из моих старших товарищей и учителей (он был консулом) любил в таких случаях говорить: "Да вы что! Немедленно в аэропорт с детьми, пока выезд не закрыт!" Но если серьезно, при появлении каких-либо проблем обязательно нужно просчитать (желательно с адвокатом или консульским работником) возможные последствия разных вариантов действий. Кстати, наши граждане должны четко понимать, что защиту их интересов в турецких судах могут осуществлять только местные адвокаты и только они имеют право запрашивать материалы дела, отслеживать ход следствия, участвовать в судебных процессах.

Если, паче чаяния, раздор произошел, когда семья находилась на территории России, нашим гражданкам следовало бы хорошенько подумать, прежде чем посещать с детьми Турцию, а также давать разрешение на поездки детей с отцом на родину мужа. Имеющиеся прецеденты это подтверждают.