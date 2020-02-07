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В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
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РИА Новости

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

10:18 07.02.2020 (обновлено: 14:32 07.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУгольный разрез в Кемеровской области
Угольный разрез в Кемеровской области
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Угольный разрез в Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
Министр государственных активов Польши Яцек Сасин в четверг в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские госкомпании больше не будут закупать уголь в России. По его словам, ограничение также коснется угля из Южной Америки, США, Мозамбика. По предварительным данным, импорт угля в Польшу в 2019 году составил 18-19 миллионов тонн. Более 70% этого объема завезено из России. Основными госкомпаниями, импортирующими уголь из России в Польшу, являются Węglokoks ("Углекокс") и Польская энергетическая группа (PGE).
Павел Завальный
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"В случае сокращения или даже полного отказа Польши от кузбасского угля компании будут перенаправлять высвободившиеся объемы на другие рынки. Наиболее перспективным направлением будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. <...> Очень перспективные направления — Индия, Вьетнам, Малайзия, которые наращивают объем поставок. Есть информация, что Япония в ближайшие пять лет планирует построить около 22 угольных электростанций нового поколения", — уточнили в департаменте.
В пресс-службе отметили, что значительная часть поставок кузбасского угля сегодня идет в Республику Корея, Японию, Китай, на Тайвань. В департаменте заметили, что уголь Кузбасса на мировых рынках давно известен как высококачественное топливо, использование которого дает энергетикам возможность держать пресс растущих экологических требований. Кроме этого, кузбасский уголь конкурентоспособен по цене, а надежность поставок известна партнерам свыше 60 стран мира.
Погрузчик на угольном складе обогатительной фабрики Каскад ОАО Кузбасская топливная компания в Кемеровской области
14 ноября 2019, 13:48Россия-Китай: Главное
Экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за десять лет
По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов. Крупнейшие экспортеры — "СДС-Уголь", КТК, "Кузбассразрезуголь", "Каракан Инвест".
Ранее активисты польского шахтерского профсоюза "Август 80" перекрыли железнодорожную линию у принадлежащей компании Tauron электростанции "Лазиска" на востоке страны, протестуя против импорта угля из России. Шахтерские профсоюзы планируют 17 февраля начать предупредительную забастовку, а 28 февраля провести уличную акцию протеста в Варшаве. Они требуют повышения зарплат в отрасли и прекращения снижения объема добычи угля в Польше.
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ПольшаКемеровская областьЭкономика
Популярные комментарии
Судя по концовке статьи польские шахтёры хотят получать больше, а работать меньше. При капитализме так не бывает.
7 февраля, 12:42
Vizi On
127153207
Европа и США как то забыли, что кроме них существует и ещё мир
7 февраля, 10:48
Tatiana Solo
130512011
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