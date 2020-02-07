В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области

Министр государственных активов Польши Яцек Сасин в четверг в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские госкомпании больше не будут закупать уголь в России . По его словам, ограничение также коснется угля из Южной Америки, США, Мозамбика. По предварительным данным, импорт угля в Польшу в 2019 году составил 18-19 миллионов тонн. Более 70% этого объема завезено из России. Основными госкомпаниями, импортирующими уголь из России в Польшу, являются Węglokoks ("Углекокс") и Польская энергетическая группа (PGE).

"В случае сокращения или даже полного отказа Польши от кузбасского угля компании будут перенаправлять высвободившиеся объемы на другие рынки. Наиболее перспективным направлением будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. <...> Очень перспективные направления — Индия, Вьетнам, Малайзия, которые наращивают объем поставок. Есть информация, что Япония в ближайшие пять лет планирует построить около 22 угольных электростанций нового поколения", — уточнили в департаменте.

В пресс-службе отметили, что значительная часть поставок кузбасского угля сегодня идет в Республику Корея, Японию, Китай, на Тайвань. В департаменте заметили, что уголь Кузбасса на мировых рынках давно известен как высококачественное топливо, использование которого дает энергетикам возможность держать пресс растущих экологических требований. Кроме этого, кузбасский уголь конкурентоспособен по цене, а надежность поставок известна партнерам свыше 60 стран мира.

По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов. Крупнейшие экспортеры — "СДС-Уголь", КТК, "Кузбассразрезуголь", "Каракан Инвест".