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Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
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РИА Новости

Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь

13:00 06.02.2020 (обновлено: 17:12 06.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Польские государственные компании больше не будут закупать уголь в России, заявил министр государственных активов Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM.
По предварительным данным, в прошлом году импорт угля в Польшу составил 18-19 миллионов тонн. Более 70 процентов поступило из России, в основном его импортировали госкомпании являются Węglokoks ("Углекокс") и Польская энергетическая группа (PGE).

"Могу заявить, что я провел переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу и они больше не будут импортировать уголь из-за рубежа", — сказал Сасин.

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Власти Польши заявили, что не намерены отказываться от угля в энергетике
Он отметил, что речь идет не только об угле российского происхождения. "Он завозился из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, из США", — добавил министр.
Недавно активисты польского шахтерского профсоюза "Август 80" перекрыли железнодорожную линию вблизи принадлежащей компании Tauron электростанции "Лазиска", протестуя против импорта угля из России. С 17 февраля шахтерские профсоюзы планируют начать предупредительную забастовку, а 28-го — провести уличную акцию протеста в Варшаве. Они требуют повышения зарплат и прекращения снижения объемов добычи в Польше.
Польские шахтеры
4 июня 2019, 08:00
Польша подсела на российский уголь
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Обсудить 29
Южная АмерикаВаршаваВ миреПольшаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Африканский кизяк им в помощь.
6 февраля, 13:54
SFSergio Fatof
152491013
Как всегда, через месяц, по тихому опять начнут закупать.
6 февраля, 13:18
llevone2017
173280003
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