Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь

ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Польские государственные компании больше не будут закупать уголь в России, заявил министр государственных активов Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM

По предварительным данным, в прошлом году импорт угля в Польшу составил 18-19 миллионов тонн. Более 70 процентов поступило из России, в основном его импортировали госкомпании являются Węglokoks ("Углекокс") и Польская энергетическая группа (PGE).

"Могу заявить, что я провел переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу и они больше не будут импортировать уголь из-за рубежа", — сказал Сасин.

Он отметил, что речь идет не только об угле российского происхождения. "Он завозился из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, из США", — добавил министр.