Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь

По предварительным данным, в прошлом году импорт угля в Польшу составил 18-19 миллионов тонн. Более 70 процентов поступило из России, в основном его импортировали госкомпании являются Węglokoks ("Углекокс") и Польская энергетическая группа (PGE).
"Могу заявить, что я провел переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу и они больше не будут импортировать уголь из-за рубежа", — сказал Сасин.
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Он отметил, что речь идет не только об угле российского происхождения. "Он завозился из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, из США", — добавил министр.
Недавно активисты польского шахтерского профсоюза "Август 80" перекрыли железнодорожную линию вблизи принадлежащей компании Tauron электростанции "Лазиска", протестуя против импорта угля из России. С 17 февраля шахтерские профсоюзы планируют начать предупредительную забастовку, а 28-го — провести уличную акцию протеста в Варшаве. Они требуют повышения зарплат и прекращения снижения объемов добычи в Польше.
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