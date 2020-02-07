Россия собрала 121,2 миллиона тонн зерновых в 2019 году

"Соответственно, мы понимаем, что достаточно мощный прирост, свыше 7 миллионов тонн по сравнению с предшествующим годом, и тем самым реально понимаем, что та тенденция, к которой мы все стремимся, - а это к 2025 году выйти на 140 миллионов тонн зерновых и в пределах 27 миллионов тонн масличных культур, - это вполне реальная задача", - продолжил он.