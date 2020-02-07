Россия собрала 121,2 миллиона тонн зерновых в 2019 году

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия в 2019 году собрала 121,2 миллиона тонн зерновых в чистом весе, сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
"Мы с вами в прошлом году, по данным регионов РФ, собрали 121,2 миллиона тонн зерновых в чистом весе", - сказал Хатуов на конференции "Где маржа".
"Соответственно, мы понимаем, что достаточно мощный прирост, свыше 7 миллионов тонн по сравнению с предшествующим годом, и тем самым реально понимаем, что та тенденция, к которой мы все стремимся, - а это к 2025 году выйти на 140 миллионов тонн зерновых и в пределах 27 миллионов тонн масличных культур, - это вполне реальная задача", - продолжил он.
По словам первого замминистра, эта задача продиктована не только" теми посылами, которые поставил президент Российской Федерации, но и поисками маржинальности, доходности, расширения производственных мощностей, технических свершений в ряде определенных отраслей".
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