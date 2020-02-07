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Российский телескоп займется поиском гигантских построек инопланетян
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РИА Новости

Российский телескоп займется поиском гигантских построек инопланетян

09:40 07.02.2020 (обновлено: 10:02 07.02.2020)
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© Fotolia / fergregoryНЛО
НЛО
© Fotolia / fergregory
НЛО. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российская астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") сможет, кроме своей основной задачи по исследованию Вселенной в миллиметровом диапазоне волн, искать гигантские сооружения внеземных цивилизаций, если такие существуют, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов.
Проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Поиск внеземного разума) - общее название для проектов, реализуемых учеными разных стран в целях поиска внеземной разумной жизни.
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"Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ориентирована на такую задачу", - сказал он.
Впервые идею о возможности строительства высокоразвитыми внеземными цивилизациями астроинженерных сооружений высказал более полувека назад американский физик-теоретик Фримен Дайсон. Он предположил, что для получения всей энергии своего светила цивилизации могут заключить его в сферу. Эта идея получила название "Сфера Дайсона".
Панов напомнил об известном кандидате в такие астроинженерные сооружения – звезде Табби в созвездии Лебедя, у которой зафиксированы необычные периоды изменения светимости. Однако, признает ученый, нет доказательств, что затемнение звезды происходит рукотворными объектами.
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Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы и будет включен в Федеральную космическую программу на следующий период. Запуск планируется не ранее 2027 года.
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Читайте полный текст интервью Александра Панова >>
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Фримен ДайсонКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоссия
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