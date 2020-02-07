Российский телескоп займется поиском гигантских построек инопланетян

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российская астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") сможет, кроме своей основной задачи по исследованию Вселенной в миллиметровом диапазоне волн, искать гигантские сооружения внеземных цивилизаций, если такие существуют, рассказал в интервью Российская астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") сможет, кроме своей основной задачи по исследованию Вселенной в миллиметровом диапазоне волн, искать гигантские сооружения внеземных цивилизаций, если такие существуют, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ , руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов.

Проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Поиск внеземного разума) - общее название для проектов, реализуемых учеными разных стран в целях поиска внеземной разумной жизни.

"Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ориентирована на такую задачу", - сказал он.

Впервые идею о возможности строительства высокоразвитыми внеземными цивилизациями астроинженерных сооружений высказал более полувека назад американский физик-теоретик Фримен Дайсон. Он предположил, что для получения всей энергии своего светила цивилизации могут заключить его в сферу. Эта идея получила название "Сфера Дайсона".

Панов напомнил об известном кандидате в такие астроинженерные сооружения – звезде Табби в созвездии Лебедя, у которой зафиксированы необычные периоды изменения светимости. Однако, признает ученый, нет доказательств, что затемнение звезды происходит рукотворными объектами.

Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.