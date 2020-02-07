Си Цзиньпин надеется на выполнение США договоренностей по торговле

Первый пакт уже подписали. Трамп и Си опять готовы дружить хозяйствами Двести миллиардов долларов, чтобы откупиться от более серьезных проблем. Для второй экономики мира не такие уж и деньги. К тому же кое-что Пекин отобьет сразу. Но главное – он отобьется от назойливости Трампа.