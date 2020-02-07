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Си Цзиньпин надеется на выполнение США договоренностей по торговле
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РИА Новости

Си Цзиньпин надеется на выполнение США договоренностей по торговле

09:34 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Китай надеется, что США будут выполнять достигнутые договоренности по торговле, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"Китай и США не так давно подписали первую фазу торгового соглашения, которое выгодно и Китаю, и США, а также благоприятно для глобального мира и процветания. Это в полной мере демонстрирует, что, несмотря на некоторые разногласия между США и Китаем, они всегда смогут найти приемлемое для обеих сторон решение путем диалога и консультаций, пока будут действовать, исходя из принципов равенства и взаимной выгоды", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР по итогам разговора.
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Он выразил надежду, что "США будут продвигаться навстречу китайской стороне, добросовестно выполнять достигнутые лидерами договоренности, придерживаться общего тона координации, сотрудничества и стабильности, а также способствовать развитию отношений Китая и США в верном направлении в новом году".
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинМИД КНРКитайСШАВ мире
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