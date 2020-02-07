Си Цзиньпин надеется на выполнение США договоренностей по торговле

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Китай надеется, что США будут выполнять достигнутые договоренности по торговле, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"Китай и США не так давно подписали первую фазу торгового соглашения, которое выгодно и Китаю, и США, а также благоприятно для глобального мира и процветания. Это в полной мере демонстрирует, что, несмотря на некоторые разногласия между США и Китаем, они всегда смогут найти приемлемое для обеих сторон решение путем диалога и консультаций, пока будут действовать, исходя из принципов равенства и взаимной выгоды", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР по итогам разговора.
16 января, 17:25АкцентыПервый пакт уже подписали. Трамп и Си опять готовы дружить хозяйствамиДвести миллиардов долларов, чтобы откупиться от более серьезных проблем. Для второй экономики мира не такие уж и деньги. К тому же кое-что Пекин отобьет сразу. Но главное – он отобьется от назойливости Трампа.
Он выразил надежду, что "США будут продвигаться навстречу китайской стороне, добросовестно выполнять достигнутые лидерами договоренности, придерживаться общего тона координации, сотрудничества и стабильности, а также способствовать развитию отношений Китая и США в верном направлении в новом году".
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.