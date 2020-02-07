Трамп пообещал Си Цзиньпину спокойно реагировать на коронавирус

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином пообещал, что Вашингтон будет впредь спокойно реагировать на ситуацию с коронавирусом, говорится в заявлении МИД Китая по итогам разговора.
"Президент Трамп выразил уверенность, что под руководством председателя Си Цзиньпина китайский народ без всякого сомнения сможет одержать победу в борьбе с распространением заболевания. США уверены в развитии китайской экономики. США будут спокойно относиться и реагировать на вспышку (коронавируса – ред.), готовы поддерживать контакты и сотрудничество с Китаем посредством двусторонних контактов и через каналы ВОЗ", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Американский президент, как указали в МИД КНР, также заявил, что США полностью поддерживают усилия Китая в борьбе с вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, готовы направить в КНР своих экспертов и оказать помощь другими способами. Он также добавил, что строительство специализированного госпиталя за столь короткий срок впечатляет и в полной мере демонстрирует выдающиеся возможности Китая в организации и способности реагирования на ЧС.
Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что придает большое значение положительной оценке Трампа в отношении усилий Китая в борьбе с коронавирусом.
Китайские власти после вспышки эпидемии неоднократно критиковали США и ряд других стран за острую реакцию на ситуацию и за введение чрезмерных ограничительных мер.
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