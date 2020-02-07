Трамп пообещал Си Цзиньпину спокойно реагировать на коронавирус

"Президент Трамп выразил уверенность, что под руководством председателя Си Цзиньпина китайский народ без всякого сомнения сможет одержать победу в борьбе с распространением заболевания. США уверены в развитии китайской экономики. США будут спокойно относиться и реагировать на вспышку (коронавируса – ред.), готовы поддерживать контакты и сотрудничество с Китаем посредством двусторонних контактов и через каналы ВОЗ", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Американский президент, как указали в МИД КНР, также заявил, что США полностью поддерживают усилия Китая в борьбе с вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, готовы направить в КНР своих экспертов и оказать помощь другими способами. Он также добавил, что строительство специализированного госпиталя за столь короткий срок впечатляет и в полной мере демонстрирует выдающиеся возможности Китая в организации и способности реагирования на ЧС.