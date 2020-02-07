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Ряд московских клиник получили оборудование для диагностики рака
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РИА Новости

Ряд московских клиник получили оборудование для диагностики рака

08:38 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Больница. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Современное оборудование для диагностики онкологических заболеваний, которое поможет точнее определить природу опухоли и подобрать правильную терапию, установили в шести столичных клиниках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках нового стандарта онкологической помощи мы начали оснащать лаборатории шести многопрофильных онкологических центров города самым современным оборудованием. Уже закуплена и установлена 241 единица новейшей медицинской техники, в марте 2020 года будет поставлено еще 50 лабораторных и исследовательских микроскопов", — приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.
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Она отметила, что современное оснащение лабораторий важно для точной диагностики и правильного подбора терапии с учетом индивидуальных особенностей организма пациента.
Отмечается, что теперь врачи могут применять для диагностики пациентов гистосканеры, которые более точно определяют локализацию и размеры измененной ткани, а также центрифуги для разделения жидких образцов, точные флюоресцентные микроскопы и холодильные камеры для хранения биоматериала.
Добавляется, что новое оборудование установили в городской клинической онкологической больнице (ГКОБ) №62, ГКОБ №1, городской клинической больнице (ГКБ) №57 имени Д.Д. Плетнева, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ №40 и Московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова.
Рис. 1. Общая схема работы сверхчувствительного наноматериала
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