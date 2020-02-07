Ряд московских клиник получили оборудование для диагностики рака

"В рамках нового стандарта онкологической помощи мы начали оснащать лаборатории шести многопрофильных онкологических центров города самым современным оборудованием. Уже закуплена и установлена 241 единица новейшей медицинской техники, в марте 2020 года будет поставлено еще 50 лабораторных и исследовательских микроскопов", — приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

Она отметила, что современное оснащение лабораторий важно для точной диагностики и правильного подбора терапии с учетом индивидуальных особенностей организма пациента.

Отмечается, что теперь врачи могут применять для диагностики пациентов гистосканеры, которые более точно определяют локализацию и размеры измененной ткани, а также центрифуги для разделения жидких образцов, точные флюоресцентные микроскопы и холодильные камеры для хранения биоматериала.