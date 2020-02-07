СМИ: глава Fesco Исурин может стать гендиректором "Трансконтейнера"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент российской транспортной группы Fesco Александр Исурин может стать генеральным директором "Трансконтейнера" вместо действующего главы оператора Вячеслава Сараева, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, сведения о смене руководства "Трансконтейнера" появились еще в январе, но до сих пор в группе "Дело" такие планы отрицали. Источники издания поясняют, что Исурин может покинуть свой пост в середине февраля и прийти в "Трансконтейнер" в середине марта.
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Точная формальная управленческая структура компании пока неизвестна, пишет газета. При этом, по словам одного из собеседников издания, будут и другие перестановки. "Например, финансами "Трансконтейнера" займется выходец из "Калашникова" (покинул концерн в ноябре 2019 года) Павел Скачков, также в компанию придет бывший совладелец обанкротившегося в 2018 году банка "Финансово-промышленный капитал" Сергей Долгов", - отмечает издание.
Сараев стал гендиректором "Трансконтейнера" в конце июня 2018 года. Президент группы "Дело" Сергей Шишкарев в ноябре 2019 года говорил журналистам, что группа не планирует менять гендиректора "Трансконтейнера".
Группа "Дело" в конце 2019 года купила у РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера" за 60,3 миллиарда рублей.
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"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.